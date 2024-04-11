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Питерец.ру » Экономика » Выросла стоимость офисной аренды

Выросла стоимость офисной аренды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге увеличились ставки на аренду офисных помещений

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице повысилась стоимость аренды офисов. Ставки на недвижимость класса А увеличились на 5,7% и сегодня составляют 2,7 тыс. руб. за кв. метр. Аренда помещений класса В повысилась на 3% и дошла до отметки 1500 руб.

Также, по имеющимся данным, снизился объем свободных офисов. За 1-й квартал текущего года он сократился на 21%. Сейчас для аренды свободными остаются 249 тыс. кв. м. в 534 зданиях Петербурга.

Многие компании предпочитают снимать помещение, а не приобретать его в собственность. Такая стратегия является оптимальной для большинства малых предприятий. Аренда офиса обычно приводит к меньшим расходам и позволяет быстро закрыть бизнес, если он окажется неудачным.

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