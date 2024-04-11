Выросла стоимость офисной аренды

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице повысилась стоимость аренды офисов. Ставки на недвижимость класса А увеличились на 5,7% и сегодня составляют 2,7 тыс. руб. за кв. метр. Аренда помещений класса В повысилась на 3% и дошла до отметки 1500 руб.

Также, по имеющимся данным, снизился объем свободных офисов. За 1-й квартал текущего года он сократился на 21%. Сейчас для аренды свободными остаются 249 тыс. кв. м. в 534 зданиях Петербурга.

Многие компании предпочитают снимать помещение, а не приобретать его в собственность. Такая стратегия является оптимальной для большинства малых предприятий. Аренда офиса обычно приводит к меньшим расходам и позволяет быстро закрыть бизнес, если он окажется неудачным.