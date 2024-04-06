Аренда однушек стала дешевле

«Питерец.ру» сообщает, что стоимость аренды однушек в СПб снизилась почти на 3%. Такова ситуация по итогам первого квартала текущего года. Сейчас за жилье приходится платить 30,8 тыс. в месяц.

Аналитики отмечают, что ранее стоимость аренды 1-комнатных квартир была необоснованно завышена. Поэтому дальнейшее снижение стало закономерным явлением. Данная ситуация наблюдается в 39 городах, а не только в Петербурге.

При этом в 31 городе (из 70-ти исследуемых) ставки на съемное жилье все же выросли. Лидерами здесь оказались Чита, Череповец и Новокузнецк. Самая высокая стоимость аренды в Москве – 47,5 тыс. руб. При этом ставки в Подмосковье – 30,7 тыс. руб., что сопоставимо с ценами в Северной столице.