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Питерец.ру » Экономика » С экономикой все хорошо

С экономикой все хорошо

0
103
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Экономка Петербурга показывает хорошую динамику

«Питерец.ру» сообщает, что экономика Северной столицы продолжает развиваться. По крайней мере, основные показатели хорошие. Средний доход на душу населения в 1 полугодии 2022 года составил 58, 7 тыс. руб.

Доход бюджета за этот период равен 627 млрд. руб., что в 1,7 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Промышленный индекс города вырос на 104,7%. Оборот в сегменте оптовой торговли составил 15 трлн. руб.

Так что здесь мы видим рост на 11,2%. Что касается розницы, то здесь произошло снижение. Но потери составили всего лишь 0,8%. К тому же объем оборота превысил 1 трлн. руб.

Конечно, в городе на Неве все еще остаются некоторые проблемы. Но в целом ситуация достаточно позитивная. Для развития экономики созданы необходимые условия.

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