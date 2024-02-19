Торговля с Арктикой улучшилась

«Питерец.ру» отмечает, что город на Неве ведет торговлю со многими регионами, в том числе – с партнерами с Крайнего Севера. Это Мурманская и Архангельская обл., а также Карелия. В первый месяц 2024 года оборот Петербурга с этими регионами вырос до 4 млрд. руб., что на 38% выше аналогичных показателей прошлого года.

В стране уделяют большое внимание развитию северных регионов. Президент Путин желает, чтобы Арктика стала привлекательным местом для работы и проживания. Поэтому на реализацию данной задачи направлены большие силы.

Арктические партнеры являются выгодными для Северной столицы. СПб предлагает большой перечень продукции городских предприятий. Также Петербург делится опытом в сфере развития и улучшения уровня жизни. Это относится к здравоохранению, транспортной отрасли и ЖКХ.