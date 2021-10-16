Петербург активно взаимодействует с Арктикой

Петербург взаимодействует со многими регионами нашей страны. Это сотрудничество осуществляется на взаимовыгодных условиях. В эту группу входят и Арктические регионы. За первые 9 месяцев текущего года Петербург заключил соглашений с ними на общую сумму около 12, 2 млрд рублей.

В Комитете по делам Арктики говорят, что было заключено 538 контрактов. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Тогда было 220 соглашений на 4,788 млрд рублей. Главными партнерами Петербурга из Арктики остались Архангельская и Мурманская обл., Карелия и Коми. Еще хорошие соглашения были заключены с Красноярским краем и Ямало-Ненецким АО. Все эти регионы дают Петербургу 90% оборота из Арктики.

«Питерец.ру» отмечает, что наибольшая выгода идет от взаимодействия в сфере здравоохранения. Речь идет о препаратах, оборудовании и обслуживании медтехники. Это дает больше половины от всей суммы. Еще регионы взаимодействуют в сфере транспорта, судостроения и ЖКХ.