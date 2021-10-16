ента новостей

09:07
Страна богатая, а люди бедные – почему?
09:05
В чем минусы жесткого воспитания?
09:03
Петербург активно взаимодействует с Арктикой
19:25
В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию
19:23
На КАД полностью перекроют движение
12:06
В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей
11:57
В Ленобласти пенсионерка передала аферистам больше 400 тысяч рублей
11:00
На трассе«Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют два съезда
10:39
Сотни людей спасаются бегством от разлива лавы по Ла-Пальме в Испании
10:33
На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 46 человек
10:23
Напряженность между Китаем и Тайванем вызывает опасения
09:31
Путин ответил на обвинения по газу
08:59
У предпринимателей Ленобласти возникли проблемы
08:23
В Ленобласти новые ограничения
01:03
«Зенит» снова победил «Баварию» в Евролиге, а вот УНИКС был разгромлен в Турции
19:22
Выставка «Достоевские раскраски»
14:16
В Историческом парке пройдет III международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике»
12:48
В Петербурге дрифтера из Красноярска привлекут к уголовной ответственности
12:41
Премьер-министр Нидерландов заявил, что однополые браки не помеха голландскому трону
12:15
Премьер-министр Японии распускает парламент перед всеобщими выборами 31 октября
11:21
Пандемия приводит к депрессии
10:41
Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия
10:41
Что со снегоуборочной техникой?
09:34
Голосовать будут по-другому
00:12
СКА закрыл Шипачёва и победил московское «Динамо» на фоне фиаско ЦСКА
19:24
В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение
16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
13:44
В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех
13:32
Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота
13:27
Афганские художники уничтожают свои работы, опасаясь возмездия талибов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург активно взаимодействует с Арктикой

Петербург активно взаимодействует с Арктикой

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
pixabay.com
Северная столица заключила много контрактов с регионами Арктики

Петербург взаимодействует со многими регионами нашей страны. Это сотрудничество осуществляется на взаимовыгодных условиях. В эту группу входят и Арктические регионы. За первые 9 месяцев текущего года Петербург заключил соглашений с ними на общую сумму около 12, 2 млрд рублей.

В Комитете по делам Арктики говорят, что было заключено 538 контрактов. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Тогда было 220 соглашений на 4,788 млрд рублей. Главными партнерами Петербурга из Арктики остались Архангельская и Мурманская обл., Карелия и Коми. Еще хорошие соглашения были заключены с Красноярским краем и Ямало-Ненецким АО. Все эти регионы дают Петербургу 90% оборота из Арктики.

«Питерец.ру» отмечает, что наибольшая выгода идет от взаимодействия в сфере здравоохранения. Речь идет о препаратах, оборудовании и обслуживании медтехники. Это дает больше половины от всей суммы. Еще регионы взаимодействуют в сфере транспорта, судостроения и ЖКХ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-06-2017, 09:18
Привлечение инвесторов
9-04-2019, 10:30
Сотрудничество с Архангельской областью
4-04-2018, 08:37
Широков займется Арктикой
28-05-2018, 09:37
Выгода от ПМЭФ
7-09-2018, 08:04
Сотрудничество с Роттердамом
10-10-2017, 16:33
Из Арктики вернулись домой студенты

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
171
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
172
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
257
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
267
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх