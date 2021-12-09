Оборот компаний вырос

Бизнес Петербурга продолжает активно развиваться. Пережив кризис начала пандемии, многие компании постепенно восстанавливаются. В 2021 году ситуация на рынке значительно лучше, нежели год назад.

Так оборот компаний Северной столицы увеличился на 45%. Этот взлет наблюдался на протяжении первых 10 месяцев. При этом для сравнения аналитики брали такой же период прошлого года. Общий оборот в 2021 году составил 15,8 млрд руб.

Наибольший рост зафиксирован у компаний, работающих в сфере транспортировки и хранения. Там оборот вырос в 1,7 раза. В оптовой торговле – в 1,6 раза, в сфере общепита – в 1,5 раза. Аналитики утверждают, что выросли и реальные доходы граждан.

«Питерец.ру» отмечает, что увеличение оборота вызвано объективными причинами. В 2021 году действует меньше ограничений для бизнеса. Что касается увеличения дохода граждан, эта тенденция наблюдается не у всех.