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Питерец.ру » Экономика » Более 4 миллиардов на новый завод

Более 4 миллиардов на новый завод

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге буде построен завод по производству лекарств

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет построен завод по производству лекарств. На строительство этого фармакологического предприятия уйдет 4,1 млрд руб. При этом 2,9 млрд руб. будет потрачено на строительные работы, оборудование и материалы. Оставшиеся 1,2 млрд руб. составят расходы, связанные с научной и исследовательской деятельностью, а также внедрением технологий.

На новом заводе появится около 300 рабочий мест. В течение 3 лет после открытия должно быть запущено производство, позволяющее выпускать 31 лекарственный препарат. Это лекарства для борьбы с онкологией, а также болезнями сердца, нервной системы и диабетом. Власти Петербурга связывают с этим проектом большие надежды.

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