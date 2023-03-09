Более 4 миллиардов на новый завод

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет построен завод по производству лекарств. На строительство этого фармакологического предприятия уйдет 4,1 млрд руб. При этом 2,9 млрд руб. будет потрачено на строительные работы, оборудование и материалы. Оставшиеся 1,2 млрд руб. составят расходы, связанные с научной и исследовательской деятельностью, а также внедрением технологий.

На новом заводе появится около 300 рабочий мест. В течение 3 лет после открытия должно быть запущено производство, позволяющее выпускать 31 лекарственный препарат. Это лекарства для борьбы с онкологией, а также болезнями сердца, нервной системы и диабетом. Власти Петербурга связывают с этим проектом большие надежды.