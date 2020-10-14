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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти промышленность идёт в рост

В Ленобласти промышленность идёт в рост

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
По оперативным данным Петростата, в сентябре прирост индекса промышленного производства к предыдущему месяцу составил 0,8%.

В целом же по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства региона составил 99,3%.

У обрабатывающих производств Ленинградской области индекс вырос на 1% и составил 100,8%. Стабильная ситуация сохраняется в сфере добычи полезных ископаемых (102,4%) и водоснабжении, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (100,8%)

Среди обрабатывающих производств наибольших рост отмечается в полиграфической деятельности (144,5%), производстве напитков (144,4%) и производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (136,8%) и прочих готовых изделий (127,6%).

Также в Ленинградской области увеличилось производство пищевых продуктов, табачных изделий, текстиля и химических веществ.

Источник: Администрация Ленобласти
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