В Ленобласти промышленность идёт в рост

В целом же по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства региона составил 99,3%.

У обрабатывающих производств Ленинградской области индекс вырос на 1% и составил 100,8%. Стабильная ситуация сохраняется в сфере добычи полезных ископаемых (102,4%) и водоснабжении, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (100,8%)

Среди обрабатывающих производств наибольших рост отмечается в полиграфической деятельности (144,5%), производстве напитков (144,4%) и производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (136,8%) и прочих готовых изделий (127,6%).

Также в Ленинградской области увеличилось производство пищевых продуктов, табачных изделий, текстиля и химических веществ.