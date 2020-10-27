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Питерец.ру » Экономика » В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции

В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции

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Опубликовал: Вадик Котов
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В минувшие выходные сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 19,5 тыс. тонн

24 и 25 октября в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 19,5 тыс. тонн товаров растительного и животного происхождения.

За два дня карантинный фитосанитарный контроль прошло более 12 тыс. тонн растительной продукции, в том числе около 500 тонн овощей (преимущественно из Республики Беларусь и Китая) и 7,5 тыс. тонн фруктов (наибольший объём поступил из Эквадора и Колумбии), а также чай, кофе, крупы и другие товары.

Также в указанный период должностные лица ведомства провели ветеринарный контроль 7 тыс. тонн товаров животного происхождения: 2,3 тыс. тонн мяса (основные экспортёры - Республика Беларусь, Аргентина и Бразилия), 2 тыс. тонн рыбы (Фарерские острова, Чили, Гренландия), 1,5 тыс. тонн молока и молочной продукции (Республика Беларусь, Аргентина), 1,2  тыс. - кормов и кормовых добавок (Малайзия, Канада).

Вся перечисленная продукция успешно прошла контроль сотрудников территориального Управления Россельхознадзора и была допущена к дальнейшему следованию в адреса получателей.

Источник: Россельхознадзор
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