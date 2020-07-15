С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям с начала июля 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 115 тысяч тонн растительной продукции.

Чаще всего в Россию поступали фрукты (79,5 тысяч тонн) и овощи (5 тысяч тонн). Из фруктов в наибольшем объёме были ввезены бананы (33 тысячи тонн), основным поставщиком которых выступил Эквадор, и яблоки (10 тысяч тонн) из ЮАР, Чили и Аргентины.

Из овощей больше всего было импортировано капусты (более 1 тысячи тонн) из Республики Беларусь.

Вся указанная продукция успешно прошла контроль сотрудников Управления и была допущена к дальнейшему следованию.