Бизнес начинает адаптироваться

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге повысился спрос на аренду коммерческих помещений. Он увеличился на 4% по сравнению с прошлым кварталом и на 5% – по сравнению с 2020 годом. Это небольшие показатели, но положительная динамика отражает позитивный настрой компаний и предпринимателей.

Постепенно бизнес начинает восстанавливаться в период пандемии и адаптируется к новым для себя реалиям. Происходит постепенное восстановление рынка коммерческой недвижимости. При этом наблюдается и рост цен на такие помещения. Позитивные моменты в этом сегменты очевидны. Но эксперты считают, что пока еще рано говорить о полном восстановлении отрасли.

Посмотрим, что дальше будет происходить с бизнесом. Пандемия, вакцинация, QR-коды и прочие нюансы оказывают влияние на возможности современных предприятий. Как бизнес переживет очередную ковидную волну и вызванные ей последствия?