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Питерец.ру » Экономика » Бизнес начинает адаптироваться

Бизнес начинает адаптироваться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Спрос на коммерческие помещения немного вырос

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге повысился спрос на аренду коммерческих помещений. Он увеличился на 4% по сравнению с прошлым кварталом и на 5% – по сравнению с 2020 годом. Это небольшие показатели, но положительная динамика отражает позитивный настрой компаний и предпринимателей.

Постепенно бизнес начинает восстанавливаться в период пандемии и адаптируется к новым для себя реалиям. Происходит постепенное восстановление рынка коммерческой недвижимости. При этом наблюдается и рост цен на такие помещения. Позитивные моменты в этом сегменты очевидны. Но эксперты считают, что пока еще рано говорить о полном восстановлении отрасли.

Посмотрим, что дальше будет происходить с бизнесом. Пандемия, вакцинация, QR-коды и прочие нюансы оказывают влияние на возможности современных предприятий. Как бизнес переживет очередную ковидную волну и вызванные ей последствия?

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