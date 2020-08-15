Пустующие офисы

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице осталось большое количество пустых офисных помещений. По итогам июня их суммарная площадь составила 233,4 тыс. м2. Это на 48% больше, нежели за аналогичный период 2019 года. Самое серьезное падение наблюдается в сфере аренды недвижимости класса А. Здесь показатель снижения составил 30%.

Рынок офисной недвижимости серьезно пострадал от пандемии коронавируса. Эта сфера, по мнению аналитиков, отреагировала на происходящее наиболее болезненно. Так что ситуация с пустующими офисами вызвана объективными причинами. Посмотрим, что будет происходить в Петербурге во 2 половине 2020 года. Насколько бизнес сможет выжить после пандемии? Будет ли вторая волна коронавируса? Это важные вопросы, на которые еще только предстоит получить ответы.