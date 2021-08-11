Автопроизводство выросло

«Питерец.ру» сообщает, что в первую половину текущего года в городе заметно выросло автомобильное производство. За этот период выпуск машин увеличился на 36% по сравнению с первой половиной 2020 года. На автомобильных заводах Петербурга выпустили 187 тыс. машин. В прошлом году этот показатель составил 137 тыс. авто. Еще стоит отметить рост производства комплектующих. Их объем увеличился в 1,5 раза.

Конечно, на прошлогодние показатели сильно повлияла пандемия. Хотя этот вирус не победили до сих пор, власти и предприятия получили больше представления о происходящем. Тогда было много вопросов, неясностей, людей охватила всеобщая паника и страх.

Сегодня же производители приспособились к нынешним реалиям и работают в новых для себя условиях. Элемент непредсказуемости все равно сохраняется. Но все же рынок стал более стабилен по сравнению с 2020 годом.