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Питерец.ру » Экономика » Как защитить счета

Как защитить счета

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Центробанк хочет защитить счета граждан

Кибермошенники используют различные схемы, чтобы присвоить средства на счетах граждан. К сожалению, многие люди попадают на уловки злоумышленников. По этой причине Центробанк желает ограничить онлайн-операции. Банки поддержали данную инициативу. Подобные ограничения могут быть введены по желанию клиентов.

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые банки уже используют подобные инструменты. Например, есть возможность установить запрет на совершение платежей в интернете и осуществление покупок за рубежом. Еще можно установить лимиты по сумму покупок в течение суток и месяца. Подобные ограничения являются дополнительной мерой защиты средств. При этом клиент банка сам решает, пользоваться ему такими инструментами или нет.

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