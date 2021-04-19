Как защитить счета

Кибермошенники используют различные схемы, чтобы присвоить средства на счетах граждан. К сожалению, многие люди попадают на уловки злоумышленников. По этой причине Центробанк желает ограничить онлайн-операции. Банки поддержали данную инициативу. Подобные ограничения могут быть введены по желанию клиентов.

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые банки уже используют подобные инструменты. Например, есть возможность установить запрет на совершение платежей в интернете и осуществление покупок за рубежом. Еще можно установить лимиты по сумму покупок в течение суток и месяца. Подобные ограничения являются дополнительной мерой защиты средств. При этом клиент банка сам решает, пользоваться ему такими инструментами или нет.