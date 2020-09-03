Как история с Навальным повлияет на рубль?

Петербургский экономист Андрей Заостровцев поделился мнением относительно того, как история Навального обернется для курса рубля. По словам эксперта, дестабилизация российской валюты будет. Однако это явление окажется сиюминутным, так что особых проблем ждать не стоит. Вряд ли Евросоюз станет вводить санкции из-за ситуации с Навальным. У стран ЕС нет единой позиции по отношению к России.

«Питерец.ру» напоминает, что власти Германии сообщили о факте отравления Навального ядом «Новичок». Веществом этой же группы были отравлены Скрипали. Данная информация привела к еще большему падению рубля к доллару и евро. Но подобный сценарий был ожидаем. Запад старается использовать эту ситуацию, чтобы дискредитировать Россию.