ента новостей

16:37
На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
13:53
Cостоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:16
В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне
11:10
Аферистов, обокравших пенсионерку в Петербурге, задержали в Оренбургской области
10:09
Медицина стала особенно важной
09:49
Как история с Навальным повлияет на рубль?
23:01
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ
15:29
Общественники в Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Таллинского прорыва 1941 года
13:27
День знаний безОпасно!
13:27
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
10:43
Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»
10:36
В Петербурге лже-газовики обокрали пенсионерку
09:40
Беглов остается?
09:07
Отношение к дистанционке
21:49
В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны
21:46
Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса
19:32
Умер бывший тренер СКА чех Милош Ржига
15:03
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей перекроют две полосы движения
12:19
Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября
12:17
«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»
12:08
Второй Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши»
12:00
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:36
В Петербурге пенсионер пострадал от лже-сотрудника реабилитационного центра
11:16
В Купчино полицейские у водителя такси обнаружили пистолет и патроны
07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
07:09
Лидерство в сфере торговли
19:50
Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова
19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
19:42
Урок пожарной безопасности для никольских дошколят
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Как история с Навальным повлияет на рубль?

Как история с Навальным повлияет на рубль?

0
53
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rusevik.ru
Петербургский экономист рассказал, как сообщение об отравлении Навального повлияет на курс рубля

Петербургский экономист Андрей Заостровцев поделился мнением относительно того, как история Навального обернется для курса рубля. По словам эксперта, дестабилизация российской валюты будет. Однако это явление окажется сиюминутным, так что особых проблем ждать не стоит. Вряд ли Евросоюз станет вводить санкции из-за ситуации с Навальным. У стран ЕС нет единой позиции по отношению к России.

«Питерец.ру» напоминает, что власти Германии сообщили о факте отравления Навального ядом «Новичок». Веществом этой же группы были отравлены Скрипали. Данная информация привела к еще большему падению рубля к доллару и евро. Но подобный сценарий был ожидаем. Запад старается использовать эту ситуацию, чтобы дискредитировать Россию.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-05-2019, 08:41
Предполагаемое поведение рубля
4-01-2017, 10:41
Как будет вести себя рубль?
7-03-2019, 10:41
Прогноз по рублю
18-03-2016, 09:55
Рубль укрепляет позиции
22-08-2015, 10:19
Что происходит с рублем?
17-09-2015, 09:17
Валютные «качели»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
155
31-08-2020, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
203
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
256
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
373
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
Наверх