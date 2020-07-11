Откуда яблоки?

Яблоки – один из наиболее популярных фруктов. С начала 2020 года в Северную столицу было завезено более 64 тонн этого продукта. Причем все эти фрукты успешно прошли контроль. Так что получателям груза доставили его без каких-либо проблем.

Больше всего яблок в Петербург пришло из ЮАР. Также были серьезные поставки из стран Южной Америки – Бразилии, Аргентины и Чили. Еще в число основных поставщиков вошла Сербия. Поставки меньших объемов осуществлялись из Молдовы, Турции, Северной Македонии, Новой Зеландии, Узбекистана и Ирана. Помимо этого, яблоки завозили из Перу и Уругвая.

«Питерец.ру» отмечает, что эти фрукты традиционно пользуются высоким спросом на рынке. Это обусловлено их вкусом и недорогой ценой.