Восстановление турпотока

«Питерец.ру» отмечает, что город серьезно потеряет в сфере туризма. Так из-за коронавируса туристический поток может сократиться на 70-80%. При наиболее благоприятном раскладе показатель снижения составит 50%.

Глава туристического комитета Смольного Сергей Корнеев считает, что через некоторое время турпоток полностью восстановится. Для этого понадобится примерно 1,5-2 года. Прогноз Всемирной туристической организации является в этом плане более сдержанным. Там считают, что на такое восстановление понадобится 4-6 лет.

Однако мы не знаем, возникнут ли в дальнейшем факторы, оказывающие негативное влияние на туризм. Например, на это направление может серьезно повлиять очередная пандемия. Тогда все карты окажутся спутанными, а прежние прогнозы утратят свою актуальность.