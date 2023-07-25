Вывод из запоя: варианты решения проблемы.

Каждый зависимы знает, насколько важно остановиться, поэтому одной из востребованных услуг на сегодняшний день является вывод из запоя в Гомеле. Предлагается она на дому и полностью конфиденциальна.

Вывод из запоя сегодня проводится различными способами. Самыми популярными среди них являются:

вшивание торпеды;

введение препарата эспераль;

вшивание ампулы;

кодирование гипнозом.

Рассмотрим каждый из них подробно.

Торпеда.

Торпеда представляет с собой капсулу с препаратом дисульфирам, размещаемая в теле в том месте, которое будет недоступно для самостоятельного извлечения.

Далее препарат постепенно входит в кровеносное русло, за счет чего постоянно поддерживается необходимая концентрация. При употреблении алкоголя начинается серьезный приступ.

К достоинствам этого метода относится приемлемая цена, эффективность, продолжительное воздействие. К тому же, пациента не приходится оставлять в стационаре под наблюдением. После процедуры его сразу отпускают домой.

Препарат эспераль.

Такое средство имеет форму геля, после введения путем инъекции затвердевает. Вывод из запоя таким способом подразумевает поддержание в организме необходимой концентрации вещества.

Такой вариант биологически доступен, относится к безопасным методикам. Саму инъекцию сделать может даже медсестра. К тому же, у метода пролонгированное действие.

При употреблении спиртных напитков резко ухудшается состояние, но не у всех. Поэтому способ рекомендуется клиентам, которые более внушаемы. Если после первого раза не было результата, то дальнейшее использование исключается.

Ампула.

В организм вводится ампула с дисульфирамом и другими веществами. Состав и дозировка контролируется наркологом. При продолжительной алкогольной зависимости это оптимальное решение. Но вводить ампулу должен только врач с соответствующей квалификацией. При этом препараты характеризуются большим количеством противопоказаний.

Гипноз.

Сегодня все чаще зависимые и их родственники прибегают к кодированию гипнозом. Зарекомендовала методика, применяемая доктором Шушкевич. Как правило, для получения результата достаточно одного сеанса.

К преимуществам данной методики относится высокая эффективность - более 90 процентов. Подходит вариант даже для плохо внушаемых пациентов. Гипноз может стать частью комплексного лечения алкоголизма.

Кроме того, не зарегистрировано побочных эффектов кодирования гипнозом. Подходит оно абсолютно всем, независимо от пола и возраста.

Таким образом, вывод из запоя в Гомеле предлагается различными вариантами. Для каждого пациента можно подобрать наиболее эффективное решение проблемы.