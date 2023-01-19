Лечение алкоголизма в Санкт-Петербурге: комплексный подход

ента новостей

15:04
В Петроградском районе появится социальная гостиница для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
12:50
В Ленобласти полицейские задержали похитителей электронных сигарет
12:34
В Петербурге полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков
12:07
В центре Петербурга у наркосбытчика изъяли свыше 460 граммов мефедрона
11:56
Итоги спортивного года Корабелки
10:33
Уже есть подснежники!
10:19
Сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд «Нетрезвый водитель»
10:16
В Петроградском районе от мошенников пострадал известный ученый
10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
09:52
Какие иномарки продаются в Петербурге?
09:41
В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение
09:30
Почему подорожало отопление?
18:03
Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда
18:00
Единороссы парламентов Петербурга и Мурманска провели видеомост к 80-летию «Ленинградской Победы»
17:31
В Петербурге полицейские изъяли у двух наркосбытчиков свыше 850 граммов мефедрона
16:57
Выставка, приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда открылась в Историческом парке
16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
15:16
Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда
15:06
Всероссийская встреча блогеров пройдет в Петербурге
14:58
В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта
14:51
Петербургский самбист – герой фильма «Ген самбиста» доказал своё лидерство на Межрегиональном Рождественском турнире
14:49
Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных
14:48
В Ленобласти рецидивист надругался над 6-летним мальчиком
14:45
В Ленобласти мужчину осудят за нападение на 77-летнего пенсионера
14:44
Захоронение бездомных и безродных людей стало для «похоронной мафии» в Петербурге источником дохода
13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
13:14
Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке
13:07
В Петербурге вор-рецидивист ограбил сетевой магазин
13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
12:52
В Петербурге мигранта похитили, ограбили и изнасиловали
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Наркология » Лечение алкоголизма в Санкт-Петербурге: комплексный подход

Лечение алкоголизма в Санкт-Петербурге: комплексный подход

0
57
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
В Санкт-Петербурге можно пройти комплексное лечение от алкоголизма в наркологической клинике.

Лечение алкоголизма – задача не самая простая потому, что в этом заболевании не только физиологический, но и психологический компонент. Нередко затронута и социальная сфера. Особенно, если алкоголизм уже на второй или третьей стадии. Поэтому для максимального эффекта человеку важно поработать со специалистами, чтобы найти эффективные конкретно для него методы и подходы, научиться трезвой жизни.

Первые шаги в лечении алкоголизма

Лечением алкоголизма обычно начинают заниматься уже тогда, когда он находится не на начальных стадиях. То есть человек не только много и часто употребляет, но это уже переходит в запои, страдает личная жизнь, работа. И самостоятельно в такой ситуации справиться может далеко не каждый. Запой – это мощный удар по организму. И выйти из него без врачей с минимальными потерями можно только в случае, когда он длится недолго, 2-3 дня. Если он затянулся на более долгий срок, своими силами бросать употребление спиртного очень рискованно. У больного могут начаться судороги, белая горячка. Чем больше выпито человеком, чем дольше период употребления, тем сложнее организму дается отказ от алкоголя.

Снять острое состояние поможет врач-нарколог. Его можно пригласить на дом. С помощью современных препаратов можно сделать процесс вывода из запоя более быстрым и избежать многих проблем. Облегчение обычно наступает уже через 17-20 минут, если все сделано грамотно. Выход из запоя может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от ситуации. И после первой помощи врач или разрешает продолжить процесс дома, или рекомендует пациенту отправиться в стационар.

Лечиться без госпитализации можно под контролем доктора. Он дает рекомендации по питанию, питьевому и постельному режиму, назначает прием препаратов и периодически проверяет состояние пациента, находящегося дома. Такой вариант, если врач считает его целесообразным, может быть удобен тем, кто хочет сохранить полную анонимность или же органичен в передвижениях.

Лечение в клинике хорошо тем, что пациент постоянно находится под присмотром медицинского персонала. И назначения могут быть скорректированы максимально быстро. В медучреждении с пациентом проводят сразу комплексную работу. В Питере многие рекомендуют эту наркологическую клинику. В ней не только выводят из запоя, но и работают с психологическим состоянием пациента. В ряде случаев проводится и кодирование.

Работа с психологической зависимостью

Только снятием абстинентного синдрома и выведением из запоя дело не ограничивается. Важно поработать с психологической зависимостью. Ведь те причины, которые привели к неконтролируемому употреблению спиртного в большом количестве, никуда не деваются. И у человека снова возникает желание выпить, чтобы забыться, облегчить свою душевную боль. Поэтому стоит в клинике посоветоваться с врачом, нужно ли продлить период госпитализации, принять участие в какой-либо из программ реабилитации, поработать индивидуально с психиатром или психотерапевтом или же сразу перейти к групповому формату занятий. В отдельных случаях назначают медикаментозную поддержку, чтобы повлиять именно на корень проблемы. Это могут быть нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и др. Принимать их можно только под руководством и наблюдением врача.

Если у больного алкоголизмом есть родственники или близкие, которые с ним проживают, общаются, и им рекомендовано пообщаться со специалистом. Это поможет установить, есть ли у них признаки созависимости. И если они обнаружатся, пройти курс психотерапии. Это помогает и алкоголику – для него создаются более подходящие условия для выздоровления.

Работа с окружением

Проблема людей, злоупотребляющих спиртным, в том, что они либо находятся в социальной изоляции (выпивают в одиночку, чтобы никто не увидел и не узнал), либо постепенно попадают в компанию алкоголиков. И в таком случае очень сложно не сорваться. Трудно принять, что друзья были не такими уж и близкими, скорее, собутыльниками. А не употребляющие давно отдалились и живут своими жизнями. Тяжело оставаться наедине с собой в привычной обстановке, когда преследуют навязчивые мысли о выпивке.

Поэтому важно сформировать новое окружение. Активно завязывать новые связи, не сконцентрированные на употреблении. Многие клиники организуют программу «12 шагов» или же встречи анонимных алкоголиков. Это помогает выздоравливающему избавиться от социальной изоляции, попасть в новое окружение, рассказать о себе без страха быть осмеянным и непонятым. Полезно и послушать о проблеме от других людей, со стороны, в чем-то узнать себя в чужом рассказе.

Психотерапия помогает понять себя, свои потребности и мотивы, что тоже помогает изменить сферу интересов и социальное окружение, отказаться от деструктивного общения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-07-2022, 08:54
Алкоголизма стало меньше
25-03-2018, 17:12
Анонимное лечение от алкоголизма
10-05-2016, 23:16
Срочный вывод из запоя: что об этом необходимо знать алкозависимому и его окружению
2-12-2020, 14:59
Комплексный подход и конфиденциальное лечение алкоголизма в "ADOMED"
19-10-2020, 18:00
Лечение алкоголизма и наркомании
13-08-2020, 17:50
Лечение рака яичников в Германии

Происшествия на дорогах

0
98
Сегодня, 10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
0
83
Сегодня, 09:41
В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение
0
122
Вчера, 16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
0
107
Вчера, 12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
Наверх