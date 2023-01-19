Лечение алкоголизма в Санкт-Петербурге: комплексный подход

Лечение алкоголизма – задача не самая простая потому, что в этом заболевании не только физиологический, но и психологический компонент. Нередко затронута и социальная сфера. Особенно, если алкоголизм уже на второй или третьей стадии. Поэтому для максимального эффекта человеку важно поработать со специалистами, чтобы найти эффективные конкретно для него методы и подходы, научиться трезвой жизни.

Первые шаги в лечении алкоголизма

Лечением алкоголизма обычно начинают заниматься уже тогда, когда он находится не на начальных стадиях. То есть человек не только много и часто употребляет, но это уже переходит в запои, страдает личная жизнь, работа. И самостоятельно в такой ситуации справиться может далеко не каждый. Запой – это мощный удар по организму. И выйти из него без врачей с минимальными потерями можно только в случае, когда он длится недолго, 2-3 дня. Если он затянулся на более долгий срок, своими силами бросать употребление спиртного очень рискованно. У больного могут начаться судороги, белая горячка. Чем больше выпито человеком, чем дольше период употребления, тем сложнее организму дается отказ от алкоголя.

Снять острое состояние поможет врач-нарколог. Его можно пригласить на дом. С помощью современных препаратов можно сделать процесс вывода из запоя более быстрым и избежать многих проблем. Облегчение обычно наступает уже через 17-20 минут, если все сделано грамотно. Выход из запоя может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от ситуации. И после первой помощи врач или разрешает продолжить процесс дома, или рекомендует пациенту отправиться в стационар.

Лечиться без госпитализации можно под контролем доктора. Он дает рекомендации по питанию, питьевому и постельному режиму, назначает прием препаратов и периодически проверяет состояние пациента, находящегося дома. Такой вариант, если врач считает его целесообразным, может быть удобен тем, кто хочет сохранить полную анонимность или же органичен в передвижениях.

Лечение в клинике хорошо тем, что пациент постоянно находится под присмотром медицинского персонала. И назначения могут быть скорректированы максимально быстро. В медучреждении с пациентом проводят сразу комплексную работу. В Питере многие рекомендуют эту наркологическую клинику. В ней не только выводят из запоя, но и работают с психологическим состоянием пациента. В ряде случаев проводится и кодирование.

Работа с психологической зависимостью

Только снятием абстинентного синдрома и выведением из запоя дело не ограничивается. Важно поработать с психологической зависимостью. Ведь те причины, которые привели к неконтролируемому употреблению спиртного в большом количестве, никуда не деваются. И у человека снова возникает желание выпить, чтобы забыться, облегчить свою душевную боль. Поэтому стоит в клинике посоветоваться с врачом, нужно ли продлить период госпитализации, принять участие в какой-либо из программ реабилитации, поработать индивидуально с психиатром или психотерапевтом или же сразу перейти к групповому формату занятий. В отдельных случаях назначают медикаментозную поддержку, чтобы повлиять именно на корень проблемы. Это могут быть нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и др. Принимать их можно только под руководством и наблюдением врача.

Если у больного алкоголизмом есть родственники или близкие, которые с ним проживают, общаются, и им рекомендовано пообщаться со специалистом. Это поможет установить, есть ли у них признаки созависимости. И если они обнаружатся, пройти курс психотерапии. Это помогает и алкоголику – для него создаются более подходящие условия для выздоровления.

Работа с окружением

Проблема людей, злоупотребляющих спиртным, в том, что они либо находятся в социальной изоляции (выпивают в одиночку, чтобы никто не увидел и не узнал), либо постепенно попадают в компанию алкоголиков. И в таком случае очень сложно не сорваться. Трудно принять, что друзья были не такими уж и близкими, скорее, собутыльниками. А не употребляющие давно отдалились и живут своими жизнями. Тяжело оставаться наедине с собой в привычной обстановке, когда преследуют навязчивые мысли о выпивке.

Поэтому важно сформировать новое окружение. Активно завязывать новые связи, не сконцентрированные на употреблении. Многие клиники организуют программу «12 шагов» или же встречи анонимных алкоголиков. Это помогает выздоравливающему избавиться от социальной изоляции, попасть в новое окружение, рассказать о себе без страха быть осмеянным и непонятым. Полезно и послушать о проблеме от других людей, со стороны, в чем-то узнать себя в чужом рассказе.

Психотерапия помогает понять себя, свои потребности и мотивы, что тоже помогает изменить сферу интересов и социальное окружение, отказаться от деструктивного общения.