Лучшие круизы из Санкт-Петербурга

Жизнь человека сложно представить без путешествий, поездок в другие страны. Пребывание в ином месте расслабляет, даёт приток сил, наполняет душу эмоциями. В пути можно многое узнать, познакомиться с интересными людьми. Некоторые отдыхают от семьи и родственников. Другие пытаются встретить свою вторую половинку или просто общаются с теми, кому можно открыться.

Весело, увлекательно!

Последние полтора года были непростыми. Падение цен на углеводороды негативно сказалось на доходах россиян. Но гораздо больше бед принесла эпидемия, карантин, удалёнка, банкротство фирм. Многие границы закрыты для туристов, некоторых просто обманывают при посещении стран типа Кубы. Лучшая альтернатива Турции и Египту - речные круизы из Санкт-Петербурга. Наша необъятная родина полна удивительных мест. Не всем по душе жара, верблюды и чревоугодие.

Пётр Первый не ошибся с выбором столицы. Он не только прорубил морские ворота в Европу, но и стал активно использовать многочисленные реки, включая Неву и Ладогу. Кижи, Петрозаводск, Новгород, Ярославль, Кострома, Кузино - это скромный перечень городов и значимых исторических мест, которые можно посетить, купив тур на теплоход. Удобные каюты, добрый персонал, первоклассный капитан, изумительная кухня: достоинства недорого путешествия можно перечислять бесконечно.

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Круизы из Санкт-Петербурга: альтернативы нет!

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