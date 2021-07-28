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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Лучшие круизы из Санкт-Петербурга

Лучшие круизы из Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Жизнь человека сложно представить без путешествий, поездок в другие страны.

Жизнь человека сложно представить без путешествий, поездок в другие страны. Пребывание в ином месте расслабляет, даёт приток сил, наполняет душу эмоциями. В пути можно многое узнать, познакомиться с интересными людьми. Некоторые отдыхают от семьи и родственников. Другие пытаются встретить свою вторую половинку или просто общаются с теми, кому можно открыться.

Весело, увлекательно!

Последние полтора года были непростыми. Падение цен на углеводороды негативно сказалось на доходах россиян. Но гораздо больше бед принесла эпидемия, карантин, удалёнка, банкротство фирм. Многие границы закрыты для туристов, некоторых просто обманывают при посещении стран типа Кубы. Лучшая альтернатива Турции и Египту - речные круизы из Санкт-Петербурга. Наша необъятная родина полна удивительных мест. Не всем по душе жара, верблюды и чревоугодие.

Пётр Первый не ошибся с выбором столицы. Он не только прорубил морские ворота в Европу, но и стал активно использовать многочисленные реки, включая Неву и Ладогу. Кижи, Петрозаводск, Новгород, Ярославль, Кострома, Кузино - это скромный перечень городов и значимых исторических мест, которые можно посетить, купив тур на теплоход. Удобные каюты, добрый персонал, первоклассный капитан, изумительная кухня: достоинства недорого путешествия можно перечислять бесконечно.

Нет необходимости иметь загранпаспорт, сдавать тесты, делать сомнительную прививку. Всё довольно просто, безопасно и демократично. Эти дни станут самыми незабываемыми в 2021 году. Вы увидите прекрасные картины девственной русской природы, надышитесь речным воздухом, познакомитесь с хорошими людьми. Ваш интеллект пополнится новыми знаниями, будут открыты многие тайны. Поездка даст творческое вдохновение поэту, художнику, писателю.

Круизы из Санкт-Петербурга: альтернативы нет!

Вы всё ещё раздумываете? Подобный способ отдыха приветствуется для любого возраста и семей. Турист, путешествующий на корабле, очарован и душевно спокоен. Сервис "Речные путешествия" - это доступность, комфорт, обилие предложений. Многое расскажет наш сайт, с его поддержкой Вы сможете:

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  • Воспользоваться опцией обратной связи.
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Не стоит проживать жизнь в четырёх стенах: быстроходный теплоход уже ждёт Вас!

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