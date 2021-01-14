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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Особенности и преимущества речных круизов

Особенности и преимущества речных круизов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
navalaam.ru
Речной круиз – отличный выбор для любителей водных путешествий.

Все люди любят отдыхать по-своему: одних привлекают леса и горы, а других – моря. Речной круиз – отличный выбор для любителей водных путешествий. Он подарит много незабываемых эмоций, поможет приятно провести время, увидеть интересные места. Круиз из Санкт-Петербурга на Валаам – замечательная возможность приятно отдохнуть.

Особенности

Прежде чем выбрать речной круиз, следует ознакомиться с его особенностями. Важно учесть, что такой отдых имеет и недостатки. При путешествии может возникнуть морская болезнь, которая испортит все впечатление. При этом нужно учитывать, что на реке «штормит» реже по сравнению с морем. Но если до этого не было морской болезни, то не стоит отказываться от такого отдыха.

Речные круизы – замечательная возможность спокойно провести время. При этом проходят экскурсии, предоставляются развлечения. Пребывая в состоянии покоя, человек находится в движении. Преодолеваются огромные расстояния, причем незаметно. В это время можно загорать, пробовать вкусные блюда, а также танцевать, заводить новые знакомства.

Основные плюсы

Данные путешествия считаются познавательными. Особенно интересными признаны маршруты, пролегающие через разные страны. Путешественников ждут пейзажи, уникальные виды, которые захватывают дух. А в период стоянок можно посмотреть на достопримечательности, сделать фотографии.

При речном круизе путешествуют по системе «Все включено». Туристам предлагается все необходимое:

  • питание;
  • развлечение;
  • экскурсии.

Причем все включено в путевку. Следовательно, ни о чем беспокоиться не нужно, в том числе и о проведении своего досуга. Специалисты уже позаботились о том, чтобы путешественникам было интересно.

Круизный лайнер – функциональный отель с отличной инфраструктурой, поэтому он предоставляет комфортные условия. Хоть путешествие происходит по воде, не нужно отказываться от всех привычных удобств.

Речные теплоходы имеют вместимость меньше по сравнению с морскими. Поэтому чаще всего там преобладает семейная, уютная атмосфера. Сервис отличный, сотрудники учитывают все пожелания гостей, обеспечивают прекрасное обслуживание.

Время, потраченное на круизное путешествие, позволяет не только увидеть новые места, но и завести знакомства. Нередко на теплоходы приглашают звезд, артистов, которые развлекают гостей. Именно благодаря таким многочисленным преимуществам многие выбирают этот вид отдыха.

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