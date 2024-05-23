Стипендии в США

В США стипендии предоставляются учебными заведениями, государственными структурами и частными фондами. Размер стипендий как правило варьируется от 25% до 50% от стоимости обучения. Стипендии доступны на всех уровнях обучения: бакалавриат, магистратура и докторантура, причём последние две категории студентов сталкиваются с меньшей конкуренцией.

Разновидности американских стипендий для бакалавров.

Академические стипендии: Предназначены для студентов с выдающимися академическими достижениями. Основные критерии – высокий средний балл (GPA) и отличные результаты тестов.

Спортивные стипендии: Для студентов, демонстрирующих выдающиеся спортивные достижения. Подобные стипендии могут полностью или частично покрывать стоимость обучения.

Творческие и исследовательские гранты: Для студентов, занимающихся научной или творческой деятельностью. Такие стипендии могут требовать представления проекта, исследования и портфолио.

Все эти типы стипендий относятся к (merit-based scholarship) – стипендиям на основе выдающихся достижений.

Требования для получения стипендии.

Так как каждый вуз в Америке – это «отдельное государство», четких требований к абитуриенту для предоставления стипендий нет. Однако есть некоторые общие характеристики.

Большинство вузов в первую очередь рассматривает академическую успеваемость студентов. Для многих стипендий критически важным является высокий средний балл (GPA). Чтобы вашу заявку рассмотрели, средний GPA должен быть от 3.5 из 4.0 и выше. В вузах Лиги Плюща, к примеру, средний GPA – 4.0. Также могут быть требования к результатам стандартизированных тестов, таких как SAT или ACT. Соответственно, чем выше результат теста, тем больше шансов на получение стипендии.

Еще одним важным аспектом в процессе получения стипендии является мотивационное эссе, которое позволяет сотрудникам приемной комиссии и стипендиальным комитетам по-настоящему узнать студента.

Для принятия решения о выдаче стипендий весь профиль рассматривается в комплексе. При равных академических показателях – оценки, тесты – именно глубина и масштаб внешкольной деятельности (научные исследования, собственные проекты, участие в конкурсах, конференциях) во многом определит решение университета.

Как еще сократить стоимость обучения, кроме получения стипендий?

Государство, сами штаты, различные некоммерческие фонды щедро поддерживают студентов, предоставляя им финансовую помощь. Но, к сожалению, иностранным абитуриентам эта опция недоступна.

Иностранные студенты могут рассчитывать исключительно на финансовую помощь от университета.

Она называется need-based financial aid — финансовая помощь нуждающимся. Для расчета возможной финансовой помощи используется формула: все затраты на обучение (включая проживание, питание, доп.расходы) минус доступные средства семьи.

Доступные средства семьи оценивают, исходя из многих параметров: доходы и расходы семьи, все активы, включая недвижимость, инвестиции. Важным фактором является количество детей в семье и то, получает ли кто-то из них высшее образование на данный момент. Доход семьи должен не превышать определенную сумму. К примеру, в Гарварде – это $ 85000 в год.

Однако это не значит, что если доход семьи ниже указанной суммы, то поступление обеспечено. Способность или неспособность оплачивать обучение зачастую оценивается вместе со всеми остальными факторами. В том числе в сравнении с заявками других кандидатов.

Заявка на получение финансовой помощи от университета заполняется отдельно. Для этого используется специальная анкета CSS (College Scholarship Service) Profile. Эта анкета используется колледжами и университетами США для определения потребностей студентов в финансовой помощи.

Заявка на финансовую помощь может подаваться как вместе с основной заявкой, так и чуть позже. Все зависит от требований конкретного университета.

Финансовой помощью также считается оплачиваемая подработка на кампусе. В учебное время не более 20 часов в неделю, на каникулах не больше 40 часов в неделю.

При всех плюсах финансирования, такая заявка может серьезно ослабить основную заявку на поступление. И при прочих равных условиях вуз в первую очередь выберет кандидата, который сможет оплачивать обучение.

Однако существует другая категория вузов — need-blind вузы. Которые при принятии решений о зачислении не учитывают финансовое положение абитуриентов. Основное внимание уделяется академическим достижениям, личным качествам и другим критериям, не связанным с финансовым положением. В таких вузах шансы на поступление у всех студентов одинаковые и материальное положение семьи никак не влияет на решение приемных комиссий. Need-blind вузы могут покрыть до 100% расходов.

К need-blind университетам относятся Гарвард, Принстон, Массачусетский технологический институт и др.

Сколько готовы потратить американские ВУЗы на иностранных студентов?

Американские университеты и колледжи ежегодно тратят значительные суммы на привлечение иностранных студентов. Эти расходы включают маркетинг, рекрутинг, стипендии и различные программы поддержки.

По данным Ассоциации международных студентов (NAFSA), в среднем вузы тратят от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов на одного иностранного студента. Точные цифры варьируются в зависимости от учебного заведения и его возможностей.

К примеру, средний размер финансовой помощи в Wesleyan University – $ 83 000.

Необходимые документы для поступления на бакалавриат США.

Вне зависимости от типа оплаты обучения, вам потребуются следующие документы для подачи заявки:

Заявление о поступлении (Application): Это форма, заполняемая онлайн на официальном сайте университета или через платформу для приема заявлений.

Транскрипт школьных оценок 8-11 класс. Транскрипт – перечень пройденных предметов с оценками, переведенный на английский язык.

Результат теста IELTS или TOEFL, подтверждающий уровень владения английским языком.

Результаты стандартизированных тестов SAT или ACT. Эти тесты проверяют знания общих предметов (английского, математики), а также навыки анализа текстов.

2-3 рекомендательных письма от преподавателей или работодателей, которые знакомы с академическими и профессиональными достижениями студента.

Эссе. Его цель — выделить Вас среди других кандидатов и увеличить шансы на поступление. Написать хорошее эссе непросто. Оно должно быть оригинальным, запоминающимся, раскрывать Ваши академические достижения и личные качества.

Портфолио. Необходимо для творческих специальностей.

Поступление в американский вуз – это значимый шаг, требующий серьёзной подготовки и осведомленности. Ранняя подготовка и активная работа над своим профилем поступающего во многом поможет не только с поступлением, но и с получением стипендий.

Каким бы сложным не казался процесс поступления в Америку, получение финансирования или стипендии реально. За 10 лет работы агентство EDucation Masters накопило огромную экспертизу по всем вопросам поступления в лучшие вузы Америки и готово поделиться этой информацией.

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