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Питерец.ру » Общество » Власти Петербурга поддерживают ученых и студентов

Власти Петербурга поддерживают ученых и студентов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Северной столице стали активнее поддерживать студентов и ученых

В Петербурге увеличилась финансовая поддержка для студентов, аспирантов, молодых ученых, в том числе – для кандидатов и докторов наук. Сейчас в городе создана специальная система, благодаря которой оказывается поддержка научному творчеству. Причем эта модель начинает работать со школы, а потом лучшие студенты получают стипендии в размере 6 тыс. руб.

Сейчас выплачивается 320 стипендий по различным направлениям. Талантливые студенты получают эти деньги в первые 2 года обучения. Далее они могут претендовать на другую стипендию в размере 7 тыс. руб., которая выплачивается студентам, отметившимся в научной и волонтерской деятельности. Также в городе оказывается поддержка молодым ученым, особенно имеющим научную степень.

«Питерец.ру» отмечает, что таких улучшений во многом удалось добиться благодаря политике губернатора Беглова. Петербургский градоначальник принял важные решения по увеличению финансовой поддержки для ученых и студентов.

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