Анкерные болты: надежный и доступный крепеж

Надежность крепления подвешиваемых предметов зависит от качества и разновидности используемого крепежного изделия. Анкерные болты являются современным видом крепежа, они обеспечивают безопасность при закреплении тяжелых конструкций к поверхностям из неармированного бетона и железобетона.

Компания «ПромСтройРешения» (https://psr1.ru/) занимается комплексными поставками профессиональной крепежной продукции на строительные объекты с 2014 года. Ассортиментная матрица компании включает в себя крепеж таких известных производителей, как Sormat, Mungo и MKT.

Конструкция анкерного приспособления состоит из корпуса, внутреннего болта, распорной части. С помощью гайки происходит вкручивание анкера в материал, при этом последовательность действий при монтаже следующая:

высверливается отверстие;

в него помещается анкерный болт;

благодаря закручиванию гайки, расположенной на конце болта, создаются условия для расширения муфты в глубине канала;

достигается ожидаемый результат. Раскрытые лепестки упираются в стенки основания, что создает надежную посадку анкерного элемента в материале.

Сам механизм фиксации анкера в основании объясняется физическим явлением, основанном на возникновении различных сил, одной из которой является сила трения покоя. Она обеспечивает неподвижность тел.

С помощью анкеров крепятся спортивные снаряды, водонагреватели, спутниковые тарелки. Для закрепляемых конструкций разного веса применяются болты подходящих размеров и форм. Для правильного выбора имеются специальные таблицы, в которых зафиксированы параметры анкеров в соответствии с выдерживаемой ими нагрузкой.

Каждое крепежное изделие содержит маркировку, состоящую из трех чисел. Они означают: размер резьбы, диаметр, длину болта. Длина анкера может быть от 18 до 400 миллиметров, диаметр – 6-28 мм. Размер резьбы – в интервале М5-20.

Анкерный болт с гайкой имеет достаточно простую конструкцию. Однако выпускаются и сложные крепежные изделия, например, распорный анкер с подрезкой, способный выдерживать динамические (или ударные) нагрузки.

Более востребованы как правило анкеры с незамысловатым принципом работы. При закручивании гайки стержень заставляет втулку разжаться, увеличиться в размере. При этом анкерный болт прочно закрепляется в посадочном отверстии.

Популярными видами крепежных изделий являются анкеры с кольцом или крюком. По сравнению с обычным болтом с гайкой у таких анкеров резьбовая часть выполнена в изогнутом виде. Гайка находится под крюком, она отвечает за расклинивание втулки для фиксации крепежного элемента в стене. Крюк служит для подвешивания люстры, других предметов.