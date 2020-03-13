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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Инструмент » Анкерные болты: надежный и доступный крепеж

Анкерные болты: надежный и доступный крепеж

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
psr1.ru
Надежность крепления подвешиваемых предметов зависит от качества и разновидности используемого крепежного изделия

Надежность крепления подвешиваемых предметов зависит от качества и разновидности используемого крепежного изделия. Анкерные болты являются современным видом крепежа, они обеспечивают безопасность при закреплении тяжелых конструкций к поверхностям из неармированного бетона и железобетона.

Компания «ПромСтройРешения» (https://psr1.ru/) занимается комплексными поставками профессиональной крепежной продукции на строительные объекты с 2014 года. Ассортиментная матрица компании включает в себя крепеж таких известных производителей, как Sormat, Mungo и MKT.

Конструкция анкерного приспособления состоит из корпуса, внутреннего болта, распорной части. С помощью гайки происходит вкручивание анкера в материал, при этом последовательность действий при монтаже следующая:

  • высверливается отверстие;
  • в него помещается анкерный болт;
  • благодаря закручиванию гайки, расположенной на конце болта, создаются условия для расширения муфты в глубине канала;
  • достигается ожидаемый результат. Раскрытые лепестки упираются в стенки основания, что создает надежную посадку анкерного элемента в материале.

Сам механизм фиксации анкера в основании объясняется физическим явлением, основанном на возникновении различных сил, одной из которой является сила трения покоя. Она обеспечивает неподвижность тел.

С помощью анкеров крепятся спортивные снаряды, водонагреватели, спутниковые тарелки. Для закрепляемых конструкций разного веса применяются болты подходящих размеров и форм. Для правильного выбора имеются специальные таблицы, в которых зафиксированы параметры анкеров в соответствии с выдерживаемой ими нагрузкой.

Каждое крепежное изделие содержит маркировку, состоящую из трех чисел. Они означают: размер резьбы, диаметр, длину болта. Длина анкера может быть от 18 до 400 миллиметров, диаметр – 6-28 мм. Размер резьбы – в интервале М5-20.

Анкерный болт с гайкой имеет достаточно простую конструкцию. Однако выпускаются и сложные крепежные изделия, например, распорный анкер с подрезкой, способный выдерживать динамические (или ударные) нагрузки.

Более востребованы как правило анкеры с незамысловатым принципом работы. При закручивании гайки стержень заставляет втулку разжаться, увеличиться в размере. При этом анкерный болт прочно закрепляется в посадочном отверстии.

Популярными видами крепежных изделий являются анкеры с кольцом или крюком. По сравнению с обычным болтом с гайкой у таких анкеров резьбовая часть выполнена в изогнутом виде. Гайка находится под крюком, она отвечает за расклинивание втулки для фиксации крепежного элемента в стене. Крюк служит для подвешивания люстры, других предметов.

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