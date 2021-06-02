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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Веб-дизайн » Как подключить функцию обратного звонка на сайте?

Как подключить функцию обратного звонка на сайте?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Обратный звонок с сайта – это специальная кнопка на вашей интернет-странице

Интернет стал неотъемлемой частью современного бизнеса. Если человек занимается бизнесом, он просто не имеет права не быть достойно представленным в Интернете, ведь зачастую клиенты оценивают потенциального продавца товаров или услуг по его интернет-сайту. Именно поэтому красивый дизайн и различные технологические удобства все чаще привлекают внимание людей, имеющих собственное дело и желающих искать клиентов, в том числе, и через всемирную сеть. Одним из таких удобств является обратный звонок от Calltouch с сайта.

Что представляет собой обратный звонок с сайта?

Обратный звонок с сайта – это специальная кнопка на вашей интернет-странице, одно нажатие которой позволит потенциальному клиенту связаться с вами. Впрочем, это не обязательно должен быть владелец компании – куда чаще нажатие на такую кнопку означает соединение с сервисным центром, службой поддержки и тому подобными подразделениями того предприятия, на чьем сайте размещена соответствующая кнопка.

Какие преимущества дает подобная кнопка?

Обратный звонок с сайта весьма удобен как для клиента, так и для менеджеров, которые будут соответствующие звонки принимать. Преимущества этой технологии таковы:
• заменяет собой традиционное размещение номера телефона на сайте;
• позволяет клиенту дозвониться в службу поддержки одним кликом, не покидая сайта и не потратив денег, что дополнительно простимулирует его позвонить;
• в случае занятости менеджеров у клиента есть возможность оставить свой номер и ожидать обратного звонка менеджера, не оставаясь при этом на линии;
• позволяет администратору видеть детальную статистику входящих звонков.
Плюсы кнопки быстрого звонка очевидны – это удобно, быстро и технологично, что заставит клиента поверить в серьезность и современность компании, владеющей сайтом.

Какова цена вопроса?

Предприниматель оплачивает стоимость виджета всего один раз – когда устанавливает кнопку обратного звонка на свой сайт. Обновления заявлены как бесплатные, абонентская плата с сайта, установившего кнопку, не взымается, хотя у разных поставщиков данной услуги условия могут несколько отличаться. То же самое касается и цены виджета.
Для клиента звонки с сайта полностью бесплатны. Поскольку данная технология использует Интернет-телефонию и не определяет конкретного позвонившего пользователя, стоимость разговора клиентом не оплачивается.

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