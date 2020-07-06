Профессиональная разработка веб-дизайна сайта – цена репутационной привлекательности компании. Можно создать свою страницу самостоятельно, изучив специальную литературу или с использованием готовых шаблонов. Но есть риск не учесть множество важных нюансов. Для успеха понадобятся профессиональные знания, опыт и умение анализировать рынок. Рекламное агентство Wegacy – это профессиональный дизайн сайта в СПб.
Дизайн сайта в СПб: почему стоит заказать профессионалам
Рекламное агентство Wegacy предлагает адаптивный сайт с мобильным приложением “под ключ”. Выполним проект любой степени сложности, предоставляем клиентам дальнейшее техническое сопровождение. Разработка веб-дизайна сайта профессионалами имеет множество преимущество:
● опытная команда разработчиков с общим профессиональным опытом в 32 года, имеем много фирменных наработок (делаем весь цикл создания веб-ресурса, от анализа рынка до отладки готового сайта и дальнейшего продвижения);
● делаем профессиональный анализ рынка;
● создаем дизайн, который привлечет клиентов, станет частью привлекательного имиджа бизнеса;
● применяем современные системы управления контентом (в том числе, технология адаптивной верстки, благодаря которой сайт корректно отображается на любом устройстве);
● первые 30 дней технического сопровождения бесплатно;
● привлекательная цена разработки веб-дизайна сайта.
После проводится продвижение готового сайта. В этот процесс входит наполнение текстовым, графическим и медиа контентом, анализ эффективности. Продуманный дизайн сайта привлекает внимание потенциальных клиентов, делает использование комфортным.
Зачем нужен собственный веб-ресурс
Если нужен дизайн сайта, цена такого проекта доступна заказчикам с любым бюджетным лимитом. Собственный веб-ресурс давно стал неотъемлемой частью обширной рекламной кампании, полноценного информирования клиентов. Почему нужен адаптивный сайт:
● личное средство для постоянного проведения маркетинговых сделок, различных мероприятий;
● главный информационный источник для продвижения бизнеса, полноценной коммуникации с клиентами;
● создание базы постоянных клиентов.
Привлекательная цена разработки дизайна веб-сайта позволяет эффективно решить весь комплекс возможных проблем.
Этапы создания сайта
Рекламное агентство Wegacy предлагает весь цикл создания сайта “под ключ”, качественный дизайн сайта в СПб:
- Профессиональный анализ рынка, ниши основных конкурентов.
- Разработка технического задания.
- Создание прототипа дизайна веб-сайта.
- Изготовление макета, при необходимости доработка, корректировка.
- Процесс профессиональной верстки.
- Программирование сайта.
- Наполнение контентом, SEO-продвижение.
Сдача проекта клиенту – финальный этап работы.
Цена дизайна сайта
Цена разработки веб-дизайна сайта рассчитывается индивидуально, в зависимости от степени сложности технического задания. Именно в Wegacy возможно заказать разработку адаптивных сайтов, мобильных приложений к ним. Если вам нужен индивидуальный дизайн сайта, цена рассчитывается индивидуально, по таким параметрам:
● количество страниц на сайте, включая главную;
● стоимость лендинга;
● дизайн контентной части каждой из страниц;
● адаптивность сайта.
Цена дизайна сайта также предполагает предварительный анализ, правильное определение целевой аудитории.
Зачем нужен адаптивный сайт
Разработка веб-дизайна сайта адаптивного типа предполагает максимальную функциональность. Такой тип верстки подходит для корректного отображения страницы одновременно на ПК, и в любых мобильных приложениях. Преимущества адаптивного дизайна:
● максимальное удобство, все страницы доступны по единому URL адресу;
● красиво смотрится при загрузке на любые гаджеты;
● сохранение дизайна, структуры сайта на любых мобильных устройствах (не обязательно дополнительно заказывать мобильную версию);
● высокая прибыльность сайта, которая окупит расходы на его создание;
● удобство продвижения в Google и других поисковых системах.
Такой сайт удобно использовать где угодно, это увеличивает лояльность потенциальной аудитории.
Как заказать разработку веб-дизайна в нашей компании
Заказать адаптивный сайт и мобильное приложение к нему максимально просто:
- Оставьте заявку на сайте для заказа обратного звонка менеджера;
- После согласования сметы, создания технического задания веб-дизайн будет выполнен строго в оговоренные сроки.
Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, благодаря чему готовый сайт наверняка будет отличаться от предложений конкурентов. Обязательно учитываются все пожелания заказчика, своевременно вносятся необходимые коррективы.