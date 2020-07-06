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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Веб-дизайн » Разработка веб-дизайна сайта - цена

Разработка веб-дизайна сайта - цена

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
wegacy.ru
Профессиональная разработка веб-дизайна сайта – цена репутационной привлекательности компании.

Профессиональная разработка веб-дизайна сайта – цена репутационной привлекательности компании. Можно создать свою страницу самостоятельно, изучив специальную литературу или с использованием готовых шаблонов. Но есть риск не учесть множество важных нюансов. Для успеха понадобятся профессиональные знания, опыт и умение анализировать рынок. Рекламное агентство Wegacy – это профессиональный дизайн сайта в СПб.

Дизайн сайта в СПб: почему стоит заказать профессионалам

Рекламное агентство Wegacy предлагает адаптивный сайт с мобильным приложением “под ключ”. Выполним проект любой степени сложности, предоставляем клиентам дальнейшее техническое сопровождение. Разработка веб-дизайна сайта профессионалами имеет множество преимущество:

● опытная команда разработчиков с общим профессиональным опытом в 32 года, имеем много фирменных наработок (делаем весь цикл создания веб-ресурса, от анализа рынка до отладки готового сайта и дальнейшего продвижения);

● делаем профессиональный анализ рынка;

● создаем дизайн, который привлечет клиентов, станет частью привлекательного имиджа бизнеса;

● применяем современные системы управления контентом (в том числе, технология адаптивной верстки, благодаря которой сайт корректно отображается на любом устройстве);

● первые 30 дней технического сопровождения бесплатно;

● привлекательная цена разработки веб-дизайна сайта.

После проводится продвижение готового сайта. В этот процесс входит наполнение текстовым, графическим и медиа контентом, анализ эффективности. Продуманный дизайн сайта привлекает внимание потенциальных клиентов, делает использование комфортным.

Зачем нужен собственный веб-ресурс

Если нужен дизайн сайта, цена такого проекта доступна заказчикам с любым бюджетным лимитом. Собственный веб-ресурс давно стал неотъемлемой частью обширной рекламной кампании, полноценного информирования клиентов. Почему нужен адаптивный сайт:

● личное средство для постоянного проведения маркетинговых сделок, различных мероприятий;

● главный информационный источник для продвижения бизнеса, полноценной коммуникации с клиентами;

● создание базы постоянных клиентов.

Привлекательная цена разработки дизайна веб-сайта позволяет эффективно решить весь комплекс возможных проблем.

Этапы создания сайта

Рекламное агентство Wegacy предлагает весь цикл создания сайта “под ключ”, качественный дизайн сайта в СПб:

  1. Профессиональный анализ рынка, ниши основных конкурентов.
  2. Разработка технического задания.
  3. Создание прототипа дизайна веб-сайта.
  4. Изготовление макета, при необходимости доработка, корректировка.
  5. Процесс профессиональной верстки.
  6. Программирование сайта.
  7. Наполнение контентом, SEO-продвижение.

Сдача проекта клиенту – финальный этап работы.

Цена дизайна сайта

Цена разработки веб-дизайна сайта рассчитывается индивидуально, в зависимости от степени сложности технического задания. Именно в Wegacy возможно заказать разработку адаптивных сайтов, мобильных приложений к ним. Если вам нужен индивидуальный дизайн сайта, цена рассчитывается индивидуально, по таким параметрам:

● количество страниц на сайте, включая главную;

● стоимость лендинга;

● дизайн контентной части каждой из страниц;

● адаптивность сайта.

Цена дизайна сайта также предполагает предварительный анализ, правильное определение целевой аудитории.

Зачем нужен адаптивный сайт

Разработка веб-дизайна сайта адаптивного типа предполагает максимальную функциональность. Такой тип верстки подходит для корректного отображения страницы одновременно на ПК, и в любых мобильных приложениях. Преимущества адаптивного дизайна:

● максимальное удобство, все страницы доступны по единому URL адресу;

● красиво смотрится при загрузке на любые гаджеты;

● сохранение дизайна, структуры сайта на любых мобильных устройствах (не обязательно дополнительно заказывать мобильную версию);

● высокая прибыльность сайта, которая окупит расходы на его создание;

● удобство продвижения в Google и других поисковых системах.

Такой сайт удобно использовать где угодно, это увеличивает лояльность потенциальной аудитории.

Как заказать разработку веб-дизайна в нашей компании

Заказать адаптивный сайт и мобильное приложение к нему максимально просто:

  1. Оставьте заявку на сайте для заказа обратного звонка менеджера;
  2. После согласования сметы, создания технического задания веб-дизайн будет выполнен строго в оговоренные сроки.

Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, благодаря чему готовый сайт наверняка будет отличаться от предложений конкурентов. Обязательно учитываются все пожелания заказчика, своевременно вносятся необходимые коррективы.

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