В ТОП-3 рейтинга Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA вошло Агентство «Тезис»

Комментарии и пожелания: Петербургское Агентство коммуникаций «Тезис» в 2021 году заняло второе место в VI Всероссийском рейтинге коммуникационных и PR-агентств, который составляет Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Ежегодный рейтинг формируется на основе онлайн-опроса игроков рынка коммерческой недвижимости и дает представление об уровне известности коммуникационных и PR-агентств, работающих в данном сегменте, о динамике распределения рекламных бюджетов компаний.

На основании анализа мнений заказчиков услуг выявляет сильные и слабые стороны агентств. В 2021 году участниками такого опроса стали 159 менеджеров из 119 компаний, более половины из которых – руководители среднего звена, что придает рейтингу особую экспертность. Агентство коммуникаций «Тезис» в этом году получило высокие оценки респондентов во всех трех основных категориях: «экспертиза», «клиентский сервис» и «ценовая политика», а по такому критерию, как «качество» – наивысший балл.

Это позволило агентству при итоговом подсчете баллов занять вторую строчку интегрального всероссийского рейтинга. Агентство коммуникаций «Тезис» третий год подряд входит в тройку лучших PR-агентств России в сфере коммерческой недвижимости, а в 2019 году Ассоциация признала петербургскую компанию лучшим PR-агентством в сфере коммерческой недвижимости.

Агентство коммуникаций «Тезис» (Санкт-Петербург, www.tez-is.ru) работает в сфере корпоративных коммуникаций и помогает российским и международным компаниям формировать собственную репутацию, налаживать внутренние и внешние коммуникации.

Ключевые преимущества Агентства – отличное понимание тенденций развития современных медиа и профессиональный коллектив сотрудников. Это позволяет Агентству «Тезис» успешно разрабатывать и осуществлять эффективные коммуникационные стратегии продвижения заказчиков, выстраивать взаимодействие со СМИ, государственными институтами, инвесторами и деловым сообществом.