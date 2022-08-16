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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Агентство недвижимости: почему стоит обратиться

Агентство недвижимости: почему стоит обратиться

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ВКонтакте
Коммерческая организация, предоставляющая физическим и юридическим лицам услуги по аренде, продаже, покупке квартир, домов, прочих объектов, называется

Коммерческая организация, предоставляющая физическим и юридическим лицам услуги по аренде, продаже, покупке квартир, домов, прочих объектов, называется агентством недвижимости. Занимается всеми операциями, сопровождающими такого рода сделки. Располагает обширной базой вариантов для съема или приобретения, отличающихся по географическим координатам, характеристикам, стоимости.

Работники агентств недвижимости, работающие непосредственно с клиентами по поиску или продаже объектов, называются риелторами. После успешного завершения сделки они получают определенный процент от продажи. Так, сотрудник заинтересован в постоянном пополнении базы новыми вариантами, ведь это позволит найти каждому интересующемуся то, что ему необходимо. Грамотный риелтор сможет подыскать варианты на любой бюджет.

Чем выгодно такое сотрудничество

Некоторые владельцы квартир, домов или коммерческой недвижимости пытаются продать ее самостоятельно. К сожалению, на этом рынке немало случаев мошенничества, в результате которых собственник не получает ничего и теряет то, что имел. Профессиональное агентство недвижимости позволит избежать любых проблем. Эти организации работают и предоставляют услуги официально, по договору.

Схема сотрудничества проста. Сначала нужно обратиться и сообщить, что необходимо сделать. Если это продажа объекта, тогда сотрудник сам приедет на место, запишет все данные, сделает фото, составит и распространит объявление. Он же будет общаться с потенциальными покупателями. Хозяевам остается только ждать успешного заключения сделки.

Если обращается желающий купить квартиру или дом, тогда риелтор просматривает базу и выбирает варианты, подходящие запросам клиента. Обращают внимание на количество комнат, площадь, собственников, завершенный ремонт и многое другое. Если из предложенного клиента что-то заинтересует, сотрудник выезжает с ним на место, чтобы все посмотреть и принять окончательное решение.

Преимущества сотрудничества с агентством недвижимости очевидны:

  • экономия времени. Опытные риелторы не станут долго искать то, что необходимо. Многим сотрудникам агентств недвижимости достаточно посмотреть объявление о продаже один раз, чтобы понять, стоит ли оно внимания;

  • умение торговаться. Риелторы всегда ищут выгодные предложения по цене. Они хорошо разбираются в условиях ипотечного кредитования, актуальных ставках;

  • заключение сделки с соблюдением всех юридических формальностей. Обычному человеку легко растеряться в законных процедурах. Но риелторы знают все, что нужно для этого, постоянно сотрудничают с нотариусами или даже имеют штатных;

  • полное сопровождение сделки от поиска подходящего объекта до получения всей суммы и передачи ключей.

Благодаря риелтору получается очень выгодно купить или продать.

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