Временный персонал для гостиничного бизнеса

Управление кадрами в отельном бизнесе может превращаться довольно сложную задачу. Сезонные колебания, крупные мероприятия и временная необходимость в дополнительных сотрудниках становятся настоящим испытанием для любого менеджера. Именно здесь на помощь приходит аутсорсинг временного персонала от «МАКСИ Стафф».

Особенности и преимущества услуги

Использование внештатных сотрудников позволит отелю оптимизировать расходы и снизить нагрузку на юридический, кадровый и бухгалтерский отделы. Также аутсорсинг позволяет увеличить продуктивность и качество труда за счет привлечения высококвалифицированных работников. Благодаря этому аренда персонала выгодна во многих случаях:

Большой заказ. Если отель принимает крупное мероприятие, конференцию или свадьбу, может потребоваться временное увеличение штата сотрудников. Это может включать в себя дополнительных официантов, уборщиков, поваров и т.д.

Если отель принимает крупное мероприятие, конференцию или свадьбу, может потребоваться временное увеличение штата сотрудников. Это может включать в себя дополнительных официантов, уборщиков, поваров и т.д. Тестовое расширение бизнеса. При расширении бизнеса не всегда возможно сохранить высокий уровень загрузки. Аутсорсинг временного персонала поможет протестировать новые направления без долгосрочного найма новых сотрудников.

При расширении бизнеса не всегда возможно сохранить высокий уровень загрузки. Аутсорсинг временного персонала поможет протестировать новые направления без долгосрочного найма новых сотрудников. Сезонное увеличение спроса. Многие отели испытывают сезонные колебания загрузки. Летом и на праздники спрос на услуги отелей может резко возрасти. В такие периоды аутсорсинг помогает решить проблему нехватки сотрудников.

Многие отели испытывают сезонные колебания загрузки. Летом и на праздники спрос на услуги отелей может резко возрасти. В такие периоды аутсорсинг помогает решить проблему нехватки сотрудников. Вывод постоянных работников за штат. Если гостинице нужно уменьшить кадровые расходы, аутсорсинг может быть хорошим решением. Это позволит сократить штат постоянных сотрудников и привлекать временных работников при высокой загрузке.

Если гостинице нужно уменьшить кадровые расходы, аутсорсинг может быть хорошим решением. Это позволит сократить штат постоянных сотрудников и привлекать временных работников при высокой загрузке. Замена отсутствующим сотрудникам. Если кто-то из работников уходит в отпуск, декрет или временно выбывает из-за болезни, аренда персонала позволит вовремя подобрать замену и не допустить снижения качества обслуживания гостей.

Индивидуальные условия сотрудничества

В рамках услуги https://maxistaff.ru/personal-dlya-otelej мы внимательно изучаем задачи и потребности клиента. В ходе обсуждения мы также оговариваем стоимость, на которую влияет ряд факторов, включая:

Количество и квалификация сотрудников. Чем больше сотрудников и чем выше их квалификация, тем дороже обойдется услуга.

Чем больше сотрудников и чем выше их квалификация, тем дороже обойдется услуга. Продолжительность сотрудничества. При увеличении срока сотрудничества цена аутсорсинга при перерасчете на день снижается.

При увеличении срока сотрудничества цена аутсорсинга при перерасчете на день снижается. Специфика задач. Если временным сотрудникам необходимо выполнять сложные или специфические задачи, это может увеличить стоимость услуги.

Если временным сотрудникам необходимо выполнять сложные или специфические задачи, это может увеличить стоимость услуги. Географическое положение. В зависимости от региона, в котором располагается ваш отель, может изменяться цена аренды персонала.

Политика ценообразования от «МАКСИ Стафф» максимально прозрачная. В стоимость услуги изначально включены все затраты, поэтому никаких дополнительных расходов на оформление или расходные материалы заказчик не несет. Также агентство выполняет все задачи, связанные с кадровым документооборотом.