Временный персонал для гостиничного бизнеса

ента новостей

21:21
В массовом ДТП с автобусом на дамбе пострадали четыре человека
19:52
В Герценовском университете открылась российско-китайская выставка реалистического искусства
15:47
Выставка «В поисках источника Нила»
15:41
На Васильевском острове после ДТП «Вольво» вылетела на тротуар и сбила курьера
15:37
В квартире петербуржца полицейские нашли более 4,6 кг марихуаны
15:16
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан РФС лучшим футболистом России сезона – 2023/2024, Сергей Семак – лучший тренер
14:37
Школьники и пенсионеры тоже хотят работать
14:03
Петербуржец заплатил за «коммуналку» более 700 тысяч
13:57
Беглов поблагодарил Путина
12:15
В Петербурге откроют памятник кинорежиссеру Сергею Соловьёву
11:38
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют полосу в направлении Петербурга
10:45
В Сосновом Бору мужчина на «Форде Фиеста» сбил маму с ребенком в коляске
10:40
На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу
10:36
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 
10:27
На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате
10:17
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
10:12
На проспекте Блюхера в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса
10:07
В Петербурге ранее задержанного жителя Тывы изобличили в еще одном мошенничестве
08:44
Штамм XEC может привести к большим проблемам
20:12
«Ленинградка» начала новый сезон женской волейбольной Суперлиги с победы на тай-брейке над «Уралочкой-НМТК»
19:45
Петербургское хоккейное «Динамо» впервые проиграло в новом сезоне ВХЛ, уступив в овертайме альметьевскому «Нефтянику»
19:27
На трассе «Сортавала» перекроют одну полосу в направлении Приозерска
19:22
Александр Беглов принес присягу Губернатора Санкт‑Петербурга
14:09
На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
14:06
В СПб подорожал интернет
14:02
В ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта пострадали три человека
13:01
В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве своей матери
12:45
Траты на лекарства стали рекордными
11:58
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта
11:47
В Петроградском районе поймали подозреваемого в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 12 » Временный персонал для гостиничного бизнеса

Временный персонал для гостиничного бизнеса

0
42
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Управление кадрами в отельном бизнесе может превращаться довольно сложную задачу.

Управление кадрами в отельном бизнесе может превращаться довольно сложную задачу. Сезонные колебания, крупные мероприятия и временная необходимость в дополнительных сотрудниках становятся настоящим испытанием для любого менеджера. Именно здесь на помощь приходит аутсорсинг временного персонала от «МАКСИ Стафф».

Особенности и преимущества услуги

Использование внештатных сотрудников позволит отелю оптимизировать расходы и снизить нагрузку на юридический, кадровый и бухгалтерский отделы. Также аутсорсинг позволяет увеличить продуктивность и качество труда за счет привлечения высококвалифицированных работников. Благодаря этому аренда персонала выгодна во многих случаях:

  • Большой заказ. Если отель принимает крупное мероприятие, конференцию или свадьбу, может потребоваться временное увеличение штата сотрудников. Это может включать в себя дополнительных официантов, уборщиков, поваров и т.д.
  • Тестовое расширение бизнеса. При расширении бизнеса не всегда возможно сохранить высокий уровень загрузки. Аутсорсинг временного персонала поможет протестировать новые направления без долгосрочного найма новых сотрудников.
  • Сезонное увеличение спроса. Многие отели испытывают сезонные колебания загрузки. Летом и на праздники спрос на услуги отелей может резко возрасти. В такие периоды аутсорсинг помогает решить проблему нехватки сотрудников.
  • Вывод постоянных работников за штат. Если гостинице нужно уменьшить кадровые расходы, аутсорсинг может быть хорошим решением. Это позволит сократить штат постоянных сотрудников и привлекать временных работников при высокой загрузке.
  • Замена отсутствующим сотрудникам. Если кто-то из работников уходит в отпуск, декрет или временно выбывает из-за болезни, аренда персонала позволит вовремя подобрать замену и не допустить снижения качества обслуживания гостей.

Индивидуальные условия сотрудничества

В рамках услуги https://maxistaff.ru/personal-dlya-otelej мы внимательно изучаем задачи и потребности клиента. В ходе обсуждения мы также оговариваем стоимость, на которую влияет ряд факторов, включая:

  • Количество и квалификация сотрудников. Чем больше сотрудников и чем выше их квалификация, тем дороже обойдется услуга.
  • Продолжительность сотрудничества. При увеличении срока сотрудничества цена аутсорсинга при перерасчете на день снижается.
  • Специфика задач. Если временным сотрудникам необходимо выполнять сложные или специфические задачи, это может увеличить стоимость услуги.
  • Географическое положение. В зависимости от региона, в котором располагается ваш отель, может изменяться цена аренды персонала.

Политика ценообразования от «МАКСИ Стафф» максимально прозрачная. В стоимость услуги изначально включены все затраты, поэтому никаких дополнительных расходов на оформление или расходные материалы заказчик не несет. Также агентство выполняет все задачи, связанные с кадровым документооборотом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-02-2024, 13:47
Аутсорсинг персонала для ТРЦ и бизнес-центров
4-07-2024, 19:16
Аутсорсинг персонала: оптимизация бизнес-процессов и снижение издержек. Ключевые аспекты и преимущества для компаний
29-12-2020, 19:31
Чем выгоден аутсорсинг складского персонала?
15-11-2022, 23:08
Аутсорсинговые услуги
25-01-2023, 17:16
Аутсорсинг: услуги бухгалтера для ООО
28-09-2016, 21:52
Аутсорсинг в сфере пассажирских перевозок

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 21:21
В массовом ДТП с автобусом на дамбе пострадали четыре человека
0
90
Сегодня, 15:41
На Васильевском острове после ДТП «Вольво» вылетела на тротуар и сбила курьера
0
98
Сегодня, 10:45
В Сосновом Бору мужчина на «Форде Фиеста» сбил маму с ребенком в коляске
0
80
Сегодня, 10:40
На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу
Наверх