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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 05 » Аутсорсинг персонала для ТРЦ и бизнес-центров

Аутсорсинг персонала для ТРЦ и бизнес-центров

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
staffmall.ru
Аутсорсинг персонала, как инструмент эффективного управления и способ обеспечения высокого уровня сервиса, все чаще используется современными компаниями.

Аутсорсинг персонала, как инструмент эффективного управления и способ обеспечения высокого уровня сервиса, все чаще используется современными компаниями. Культурно-коммерческие комплексы, торгово-развлекательные и бизнес-центры и прибегают к этой стратегии, чтобы улучшить клиентский опыт. Однако аутсорсинг персонала предоставляет также множество других преимуществ для владельцев таких предприятий.

Выгоды от поиска персонала через аутсорсинг

Услуга кадрового аутсорсинга выгодна и крупному, и малому бизнесу. Она обеспечивает:

  • Экономию ресурсов. Аутсорсинг позволяет снизить затраты на рекрутинг, обучение и управление персоналом. Владельцам бизнеса не нужно тратить много средств и времени на подбор сотрудников, поскольку этим занимается наше агентство.
  • Профессионализм. Staff Mall специализируется на подборе квалифицированных кадров. Это позволяет обеспечить высокий уровень профессионализма в различных областях, как обслуживание клиентов, управление объектами, безопасность и др.
  • Гибкость и масштабируемость. Аутсорсинг позволяет легко масштабировать ваш штат в соответствии с потребностями бизнеса. Владельцы бизнеса могут прибегать к услугам временных сотрудников для временных или сезонных изменений спроса.
  • Улучшение сервиса и удовлетворенности клиентов. Посредством привлечения профессиональных сотрудников, специализирующихся на обслуживании клиентов и управлении объектами, бизнес может значительно повысить уровень сервиса, что ведет к увеличению удовлетворенности посетителей и, как результат, росту прибыли.

На подбор необходимых заказчику специалистов нам требуется от 3 дней. Документацией и контролем качества выполнения работ также занимается наше агентство, что позволит вашему бизнесу уменьшить издержки за счет сокращения внутреннего штата кадровиков.

Предоставим квалифицированные кадры по запросу заказчика

Наиболее востребованными специалистами в ТРЦ и бизнес-центрах являются:

  • Сотрудники по обслуживанию клиентов. К ним относятся работники ресепшена, администраторы, ассистенты, обеспечивающих эффективное взаимодействие с посетителями и арендаторами торговых площадок.
  • Охранники и сотрудники по обеспечению безопасности. Ключевые специалисты в вопросе обеспечения безопасности посетителей, имущества, а также соблюдения правил внутреннего регулирования объекта.
  • Управляющие объектами и технический персонал. Включает инженеров, техников и кадры, ответственные за обслуживание и техническую поддержку инфраструктуры.
  • Специалисты по уборке и обслуживанию помещений. Эти сотрудники отвечают за поддержание чистоты и порядка на территории объекта.

Также Staff Mall поможет быстро подобрать персонал для торговых точек, работников для развлекательных зон и других специалистов, которые требуются вашему бизнесу.

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