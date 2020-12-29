Чем выгоден аутсорсинг складского персонала?

С каждым годом все больше российских предприятий, располагающих собственными площадями для хранения сырья и готовой продукции, прибегают к аутсорсингу складского персонала. Заказать услуги внештатных кладовщиков, фасовщиков и операторов погрузчиков представители бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга могут на сайте expert-outsourcing.ru. Основные достоинства аутсорсинга складского персонала осветит данная статья.

Преимущества для заказчика

Небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям для получения возможности осуществлять основную деятельность по упрощенной системе налогообложения нужно укладываться в лимит по среднесписочной численности сотрудников. Таким субъектам бизнеса аутсорсинг складского персонала помогает оптимизировать штат и сохранить за собой фискальные привилегии.

При официальном трудоустройстве работников склада работодатели вынуждены тратиться на оплату:

профессиональных медицинских осмотров;

отпусков;

больничных.

Используя аутсорсинг, владельцы складов автоматически избавляются от перечисленных расходов, ведь обязательства по обеспечению подчиненных корпоративным социальным пакетом ложатся не на заказчика, а на фактического работодателя, у которых труд этих людей берется в аренду.





Принимая складской персонал в штат официально, представители бизнеса в силу законодательных требований по охране труда обязываются оплачивать прохождение новыми работниками курсов профессиональной подготовки. При аутсорсинге наниматель не только не понесет расходы на повышение квалификации подчиненных, но и получит в распоряжение уже обученных специалистов. В итоге рассматриваемый вариант трудовых отношений позволит свести к минимуму риски, сопряженные с:

порчей размещенных на складе материальных ценностей;

медленной обработкой грузов;

получением персоналом травм на рабочих местах.





Торговые организации, реализующие со складов товары с сезонным увеличением и сокращением спроса, в течение года демонстрируют снижение и рост деловой активности. Таким работодателям крайне невыгодно на протяжении 12 месяц выдавать зарплату подчиненным, чей труд в определенные периоды невостребован. Прибегнув к аутсорсингу складского персонала, работодатель оплачивает труд лишь за те месяцы, когда подчиненные не сидят без дела.

Если сразу несколько штатных сотрудников склада заболеют или решат уволиться, работа логистического объекта может внезапно оказаться парализованной. При аутсорсинге персонала нанимателю гарантирована оперативная замена выбывших сотрудников новыми.