«Вечернее» драже с пустырником

После тяжелого рабочего дня многие чувствуют себя полностью истощенными и не могут заставить себя уснуть. Такая ситуация знакома каждому. Нервное перенапряжение, стресс, множество накопившихся проблем могут сказаться на состоянии здоровья, и вместо того, чтобы забыться спокойным сном, усталость только накапливается, сконцентрироваться очень трудно, работоспособность снижается.

С этой проблемой помогут справиться так называемые драже Вечернее пустырник. Это недорогое и очень эффективное средство отлично справляется с симптомами стресса и позволяет человеку спокойно встречать любые вызовы повседневной реальности.

Что такое драже «Вечернее»

Драже «Вечернее» от Биокор – это натуральное средство на основе валерианы и пустырника с мягким успокоительным действием. Его нельзя назвать медицинским препаратом. Это биологически активная пищевая добавка в форме драже. Конечно, контроль производства БАДов гораздо ниже, но средство привлекает внимание врачей, ведь состав именно добавки исключительно натуральный.

Пищевой растительный биокомплекс рекомендуется в качестве мягкого седативного средства при повышенной нервной возбудимости и нарушениях сна. Драже «Вечернее» имеет полностью натуральный состав ингредиентов. Но самое главное отличие его от других рекламируемых препаратов заключается в цене. Препарат можно включить в вашу домашнюю аптечку первой помощи как спасательное средство от бессонницы, потому что оно доступно абсолютно каждому.

Ожидаемые эффекты

Драже обладают поистине уникальными свойствами. Но стоит заметить, что препарат оказывает седативное воздействие, поэтому не рекомендуется принимать его днем, иначе человек рискует пропустить все важные мероприятия по причине сонливости. Очень желательно иметь препарат в аптечке для сердечных больных, поскольку он может успокоить сердцебиение и немного снизить давление. Кроме того, драже используются как легкое спазмолитическое средство.

К достоинствам биодобавки Биокор относятся следующие показатели:

седативное действие;

успокаивающий эффект;

улучшение ночного отдыха;

нормализация артериального давления;

стабилизация сердцебиения;

спазмолитическое действие.

Стоит отметить, что в составе комплекса отсутствует сахар. По этой причине препарат прекрасно подходит людям, которые страдают сахарным диабетом.