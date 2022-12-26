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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Шоколадные подарки от компании «Конфаэль»

Шоколадные подарки от компании «Конфаэль»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Яндекс
Шоколад – это такое лакомство, которое любят большинство людей.

Шоколад – это такое лакомство, которое любят большинство людей. Мало кто откажется от таких сладостей. Поэтому шоколадные подарки пользуются большой популярностью. Если же они изготавливаются специальным способом, это становится дополнительным плюсом.

Компания «Конфаэль» предлагает красиво оформленные подарки от этой шоколадной фабрики. Вы можете оформить заказ и подарить шоколад своим близким, друзьям или коллегам. Выберете подходящий подарок на сайте https://www.confael.ru/catalog/korporativnoe_oformlenie/.

Коллекции

В качестве варианта подарка можно выбрать различные коллекции:

  • Новогоднее настроение;
  • Предчувствие праздника;
  • Морозный день.

Первая коллекция включает в себя елочный шарик с конфетами, специальный подарочный набор, а также шоколадку в виде открытки и другие изделия. Во вторую коллекцию входит шкатулка с конфетами, шарик со сладким наполнением, подарочные мешки с драже, шоколадные плитки и конфеты ручной работы, халва и чай.

В коллекцию «Морозный день» также входит шарик с конфетами. Помимо этого, туда включены сладкий домик, шоколадная хлопушка и прочие сладости. Вы можете заказать любой из понравившихся товаров.

Оформление

Фабрика «Конфаэль» также предлагает красивые варианты оформления. Это может быть лента с логотипом компании, самоклеящиеся этикетки, специальная бирка, нанесение изображения на упаковку с конфетами, тиснение и другое.

Красиво оформленный подарок будет иметь совершенно другой вид. Это уже не просто коробка конфет или мешок со сладостями, а нечто большее. Если уделить серьезное внимание этому вопросу, то можно получить большое преимущество благодаря методам индивидуализации.

Такой подарок может понравиться гораздо больше, нежели обычный шоколад. Красивая упаковка подчеркнет, что вы не подошли к выбору формально, а позаботились о вопросе оформления.

Востребованность

Шоколадный подарок – это практично, стильно и элегантно. Такой презент не потребует больших расходов. При этом он порадует практически любого человека. Шоколадные изделия хорошо подойдут в качестве корпоративного подарка. Они будут интересны и для оптовиков.

«Конфаэль» предлагает высококачественную продукцию, которая подойдет любым людям. Это широкий ассортимент товара на любой вкус. В число клиентов компании входят известные люди – предприниматели, политики, деятели культуры и спорта. Компания также предлагает эксклюзивные сувениры из шоколада.

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