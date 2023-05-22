В «Ночь музеев» Мариинский дворец посетили более 200 экскурсантов

Мариинский дворец вновь принял экскурсантов в вечернее время. В акции «Ночь музеев» участвовали 236 человек – петербуржцы и гости города. Они побывали в Информационно-просветительском парламентском центре, Красном, Белом и Большом залах, Помпейском коридоре, Ротонде, домовом храме святого Николая Чудотворца и других помещениях.

– Девиз «Ночи музеев» – опыт. Трудно найти в Санкт-Петербурге здание, в котором бы воплотилось столько опыта: архитектурного, строительного, инженерного, парламентского. Именно об этом во время экскурсий мы рассказывали посетителям, – прокомментировала главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова.

Здание на Исаакиевской площади было создано в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера. Дворец стал свадебным подарком для дочери Николая I, Великой княгини Марии Николаевны. С 1884 года здесь располагался Государственный совет и другие высшие учреждения Российской Империи. В 1945-1991 годах во дворце заседал Ленинградский городской совет, а с 1994 года в нем работает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

– Восторг – все, что могу сказать. Я благодарна акции «Ночь музеев» и Законодательному Собранию за возможность побывать в Мариинском дворце. Такую красоту должны увидеть как можно больше людей. Это живая история, – поделилась впечатлениями участница экскурсии Лина Крыничук.

Добавим, что Мариинский дворец участвовал в акции «Ночь музеев» во второй раз. Также с прошлого года в здании проводятся регулярные экскурсии. В летнее время все желающие могут посетить сад дворца.