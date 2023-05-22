ента новостей

13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
12:50
В Невском районе конфликт в кафе закончился нокаутом
12:19
В деревне Старая задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на севере Петербурга
12:05
В Петроградском районе конфлик у магазина закончился стрельбой из травматики
11:58
Двух мужчин и женщину задержали после поножовщины в Горелово
11:54
В Колпино задержали подозреваемого в избиении прохожего
11:42
В Приморском районе задержаны четверо мужчин подозреваемых в избиении жителя Удмуртии
11:38
В ресторане на Садовой ссора посетителей закончилась поножовщиной
11:19
В «Ночь музеев» Мариинский дворец посетили более 200 экскурсантов
10:41
В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде
10:19
В Приморском районе годовалый малыш выпал из окна
10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
10:08
В ДТП под Лугой погибла 93-летняя пассажирка иномарки
02:12
На ЧМ – 2023 по хоккею США разгромила Францию 9:0, Германия преуспела во встрече Венгрией (7:2), а швейцарцы победили чехов, хотя Червенка набрал 2 очка
21:57
Вратарь клуба НХЛ «Флорида» Сергей Бобровский выдвинулся на первые роли в плей-офф – 2023
19:20
«Спартак» обыграл ЦСКА в 28-м туре: Промес сделал дубль, а судья Карасёв удалил с поля Соболева и Рошу
17:17
В Тосно черный столб дыма встревожил жителей
15:57
Евгений Пригожин рассказал о роли подразделений Минобороны РФ в операции по взятию Артемовска
11:07
На Бабинском озере женщина на лодке зацепила рыболовную сеть, после чего услышала два выстрела
10:59
В Калининском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток
10:54
В Мурино задержана женщина обманувшая пенсионерку в Петродворцовом районе
10:50
В Петербурге мужчина в парадной дома застрелил из ружья собаку
10:45
В Петербурге пенсионерка обнаружила пропажу со своего счета 8,5 млн рублей
10:38
В Петербурге произошла драка в детской студии, госпитализирован 11-летний мальчик
09:43
«Остров фортов» принял делегацию ветеранов-подводников
09:20
Руслан Кацагаджиев поставил «театральный хоррор» для всей семьи
01:56
Триумвират Миронов – Прилепин – Семигин переизбран на очередном съезде партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»
23:39
На ЧМ – 2023 по хоккею бывший вратарь СКА Ларс Юханссон «засушил» матч с французами, а канадцы проиграли швейцарцам со счётом 2:3
20:32
Иван Сергеев спас «Зенит» от поражения от «Оренбурга», Арсен Захарян помог «Динамо» разгромить «Торпедо»
20:24
В Нижнем парке Петергофа прошла церемония открытия сезона фонтанов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В «Ночь музеев» Мариинский дворец посетили более 200 экскурсантов

В «Ночь музеев» Мариинский дворец посетили более 200 экскурсантов

0
76
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Мариинский дворец вновь принял экскурсантов в вечернее время. В акции «Ночь музеев» участвовали 236 человек – петербуржцы и гости города.

Мариинский дворец вновь принял экскурсантов в вечернее время. В акции «Ночь музеев» участвовали 236 человек – петербуржцы и гости города. Они побывали в Информационно-просветительском парламентском центре, Красном, Белом и Большом залах, Помпейском коридоре, Ротонде, домовом храме святого Николая Чудотворца и других помещениях.

– Девиз «Ночи музеев» – опыт. Трудно найти в Санкт-Петербурге здание, в котором бы воплотилось столько опыта: архитектурного, строительного, инженерного, парламентского. Именно об этом во время экскурсий мы рассказывали посетителям, – прокомментировала главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова.

Здание на Исаакиевской площади было создано в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера. Дворец стал свадебным подарком для дочери Николая I, Великой княгини Марии Николаевны. С 1884 года здесь располагался Государственный совет и другие высшие учреждения Российской Империи. В 1945-1991 годах во дворце заседал Ленинградский городской совет, а с 1994 года в нем работает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

– Восторг – все, что могу сказать. Я благодарна акции «Ночь музеев» и Законодательному Собранию за возможность побывать в Мариинском дворце. Такую красоту должны увидеть как можно больше людей. Это живая история, – поделилась впечатлениями участница экскурсии Лина Крыничук.

Добавим, что Мариинский дворец участвовал в акции «Ночь музеев» во второй раз. Также с прошлого года в здании проводятся регулярные экскурсии. В летнее время все желающие могут посетить сад дворца.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-03-2023, 14:19
История «Мариинского дворца» — в новом документальном фильме канала «365 дней ТВ»
6-04-2023, 16:56
Мариинский дворец принял делегацию студентов из стран Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии
19-05-2023, 18:24
В «Ночь музеев» будут работать четыре автобусных маршрута
26-05-2017, 08:27
"Ночь музеев" посетили более чем 92 тысячи человек
2-02-2023, 15:08
Московские ветераны-жители блокадного Ленинграда посетили Мариинский дворец
22-05-2016, 17:43
Ночь Музеев: колокола, стальные крылья и музыка

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
0
93
Сегодня, 10:41
В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде
0
63
Сегодня, 10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
0
58
Сегодня, 10:08
В ДТП под Лугой погибла 93-летняя пассажирка иномарки
Наверх