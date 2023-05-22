В «Ночь музеев» Мариинский дворец посетили более 200 экскурсантов

Мариинский дворец вновь принял экскурсантов в вечернее время. В акции «Ночь музеев» участвовали 236 человек – петербуржцы и гости города. Они побывали в Информационно-просветительском парламентском центре, Красном, Белом и Большом залах, Помпейском коридоре, Ротонде, домовом храме святого Николая Чудотворца и других помещениях.
Здание на Исаакиевской площади было создано в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера. Дворец стал свадебным подарком для дочери Николая I, Великой княгини Марии Николаевны. С 1884 года здесь располагался Государственный совет и другие высшие учреждения Российской Империи. В 1945-1991 годах во дворце заседал Ленинградский городской совет, а с 1994 года в нем работает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Добавим, что Мариинский дворец участвовал в акции «Ночь музеев» во второй раз. Также с прошлого года в здании проводятся регулярные экскурсии. В летнее время все желающие могут посетить сад дворца.