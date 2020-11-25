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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Кассы для розничной торговли: что можно использовать?

Кассы для розничной торговли: что можно использовать?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Торговая точка никак не может обойтись без кассовой техники. В этой статье мы разберёмся какое оборудование подходит для осуществления торговли.

Для расчета с покупателями необходимо использовать контрольно-кассовое оборудование. Данное требование продиктовано соответствующими законодательными актами. При этом в выборе такого оборудования закон никак не ограничивает ООО и ИП. Главное, чтобы устройства правильно исполняли возложенные на них функции. Какие машины можно использовать, и чем они особенны?

Торговое оборудование для ООО и ИП выпускается в различных модификациях. Это позволяет для любой торговой точки подобрать наиболее удачное решение. Автономные контрольно-кассовые машины являются самостоятельными, то есть не нуждаются в подсоединении периферийных устройств и применяются преимущественно в точках продаж с невысоким трафиком покупателей, при выносной торговле и курьерской доставке. Неавтономные (стационарные) контрольно-кассовые машины подсоединяются к компьютеру со специальным ПО. В розничной торговле часто используется такое стационарное оборудование, как POS-терминалы. Это отличный выбор для среднего и крупного бизнеса.

Для розничных торговых объектов, которые реализуют алкоголь и для крупных торговых объектов, необходимы устройства с ЕГАИС и надежные POS-системы. Здесь в приоритете — качество и скорость обслуживания покупателей. Для работы с ЕГАИС обязательно требуется POS-терминал с ПО, усиленная КЭП и 2D-сканер для считывания штрих-кодов.

Частному предпринимателю, который осуществляет розничную торговлю, также может понадобиться такое оборудование:

  • Комплекс этикетирования — это особые весы, которые оснащены принтером, печатающим наклейки. Такой комплект позволяет узнать итоговую цену, название и вес продукта. Его можно использовать и на местах самообслуживания, и при ведении учета на складе.
  • Сканер ШК — позволяет максимально быстро найти определенный товар. Мятый, неровный штрих-код можно распознать многоплоскостным сканером. Также в продаже представлены одноплоскостные модели, которые подходят для считывания кодов, нанесенных на ровную поверхность.
  • Денежный ящик — помогает обеспечить надежное хранение денег.
  • Дисплей покупателя — повышает качество обслуживания покупателей. Человек, приобретающий товар или заказывающий услугу, может видеть важную информации, в том числе цену.
  • Программируемые клавиатуры — значительно ускоряют работу сотрудников (позволяют создавать комбинации «горячих клавиш»).

Подойдите к покупке кассы для розничной торговли со всей ответственностью и тогда точно не ошибетесь с выбором.

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