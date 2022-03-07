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Питерец.ру » Экономика » Visa и MasterCard уходят

Visa и MasterCard уходят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Visa и MasterCard прекращают свою работу с российскими картами

Платежные системы «Виза» и «Мастеркард» перестают взаимодействовать с Россией. Это накладывает определенные ограничения на пользователей. Мера со стороны обеих компаний является временной, но неизвестно, когда закончится этот период.

Чем обернуться введенные ограничения? Российские карты этих систем перестанут действовать заграницей. Еще их нельзя использовать во время покупок на иностранных сайтах. Что касается карт, выпущенных за пределами РФ, то их не получится использовать на территории нашей страны.

«Питерец.ру» отмечает, что последовала реакция наших граждан. Люди стали волноваться по поводу своих средств. Однако банки успокоили своих клиентов. Для платежей с картами внутри России никаких ограничений нет. По поводу сохранности денег на карточках тоже не нужно волноваться. Никакой блокировки этих средств не будет.

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