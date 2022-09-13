САОТРОН анонсировал технические опции и преимущества сканера штрих-кодов Heroje C1271

Компания САОТРОН представляет высокотехнологичную новинку рынка цифрового торгового оборудования – Heroje C1271. Heroje C1271 – это портативный сканер штрих-кодов, удачно совместивший оригинальный «индустриальный» форм-фактор и высокую

производительность. Устройство оснащено современными алгоритмами считывания и анализа, а также высокоточной фирменной оптикой Heroje.

Имидж-сканер Heroje C1271 последнего поколения способен не только оперативно распознавать все известные линейные и двумерные штрих-коды, но также эффективно обрабатывать информацию с поврежденных, деформированных, окрашенных, малоконтрастных и других некондиционных поверхностей. Сканер прост в повседневном обращении, не нуждается в установке дополнительных драйверов, легко адаптируется с большинством операционных систем. По базовым рабочим показателям новое устройство вполне способно конкурировать с такими популярными моделями «фирменных» сканеров, как Zebra DS2208 или Honeywell XP1472G, а в скорости обработки данных с поврежденных штрих-кодов даже превосходит их.

Сканер штрих-кода Heroje C1271 продается с подставкой в подарок, поддерживает чтение штрих-кодов ЕГАИС, Честный знак, QR, Data Matrix.

Технические опции и преимущества:

- Современный дизайн с пистолетной рукоятью, плавными линиями и надёжным ощущением захвата.

- Светодиодный и звуковой индикаторы обратной связи.

- Высокая степень промышленной защиты IP54.

- Поддерживает три режима настройки (триггера/автоматизации/презентации) для различных видов работ.

Источник: Компания САОТРОН, тел. +7 495 645-67-65.

Больше информации здесь: https://www.saotron.ru/C1271