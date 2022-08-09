Сколько стоит тату разного размера

Татуировка на теле – это один из способов показать миру индивидуальность. Если принято решение украсить тело таким способом, сразу возникает вопрос: а сколько это будет стоить? Цена зависит от многих нюансов. А первую очередь, от размера изображения, которое может быть маленьким, средним или большим. Также учитывается сложность рисунка. Можно посетить тату-студию Art of Pain, чтобы узнать, сколько стоит сделать тату.

Тату небольшого размера

Такие тату наносят обычно на голень, шею или запястье. Маленькое изображение должно быть простым. Если делать сложную картину, то ее детали сольются и различить их будет сложно. Миниатюрная татуировка может соответствовать по размеру монете, спичечной коробке, пачке сигарет. Нанесение самой маленькой картинки обойдется в 3000 рублей. Это могут быть иероглифы, геометрические фигуры.

Тату, соответствующее по габаритам спичечному коробку, стоит 4000 рублей. Такой вариант исключает перегруженность деталями и цветами.

Если картинка размером с сигаретную пачку, то цена возрастет до 5000 рублей. Это также будет несложный рисунок или надпись.

Изображения средних габаритов

Тату среднего размера пользуется наибольшей популярностью. Их наносят на плечи, бедра, лопатки, предплечье. С их помощью подчеркивают красоту мышечных изгибов, анатомические особенности тела. Средние размеры изображений можно сравнить с габаритами диска или книги. В первом случае цена стартует от 6000 рублей, а во втором – от 8000 рублей.

Тату, по размеру соответствующее диску, обычно наносят на плечи, лопатки, живот. Картинку, соответствующая книжным габаритам, можно увидеть на бедре или спине.

Крупные татуировки

Большие по размеру тату обычно представляют собой целые композиции. Они могут занимать полностью грудь, спину, руку. Чтобы их набить, потребуется несколько сеансов. Стоимость процедуры довольно высокая – за сеанс мастера берут около 10 000 рублей.

Красиво и оригинально выглядят габаритные японские татуировки. Они имеют вид живописных полотен, которые могут занимать большую часть тела (но на лице их обычно нет). Чтобы картинка смотрелась гармонично, она должна представлять собой целостную композицию. Желательно, чтобы у изображения был определенный смысл, а все цвета гармонировали между собой. Для клиента такая татуировка – способ проявления яркой индивидуальности, а для мастера – возможность показать свой профессионализм.