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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Израильская косметика: особенности и преимущества

Израильская косметика: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
На протяжении всей жизни каждая женщина стремится сохранить красоту и продлить молодость.

На протяжении всей жизни каждая женщина стремится сохранить красоту и продлить молодость. Если в юные годы девочки стремятся к красивой без изъянов кожи, то с возрастом используют средства, позволяющие бороться с признаками старения. Эффективно помогает в этом израильская косметика. Ее можно увидеть на прилавках магазинов, специализированных интернет-ресурсах.

Она привлекает составом, оптимальным соотношением цена-качество. Натуральные компоненты, которые входят в состав, новейшие технологии, задействованные при производстве кремов, тоников и прочих средств - это основные составляющие успеха. Косметика Израиля активно применяется в профессиональной сфере, но есть средства для индивидуального пользования.

Уникальные особенности

В состав косметических средств входят полезные компоненты, витамины, натуральные масла. Кроме этого добавляют:

  • эссенции редких водорослей, в частности ламинарии;
  • пыль жемчуга. Растертый в порошок концентрат из жемчуга является ингредиентом многих средств;
  • “молодильный” белок коллаген;
  • вытяжка из овощей и фруктов.

Уникальное расположение Израиля дает возможность получать дары природы из четырех морей. Львиная доля уникальных компонентов приходится на Мертвое море. Именно в нем добывают соли, богатые разными хлоридами.

В иловой грязи моря содержится йод, бром, которые являются основными компонентами в составе антивозрастной косметики. Израиль - страна, которая славится своей медициной, именно здесь проводятся уникальные разработки по созданию качественных косметических средств.

Преимущества израильской косметики

Ученые Земли Обетованной используют все возможности современных технологий и даров природы. Их усилия направлены на создание уникальных составов, которые дарят женщинам красоту и продлевают молодость. Косметические средства Израиля имеют множество неоспоримых преимуществ. они заключены в следующем:

  • в составе средств входят лишь натуральные компоненты, дарованные природой;
  • высокое качество косметики;
  • большой выбор продукции;
  • эффективность использования.

Косметика не имеет недостатков. Учитывая, что средства действуют быстрее и эффективнее другой продукции, то многие женщины стараются выбрать именно израильскую косметику. Из многочисленных брендов представительницы прекрасной половины выделяют косметику торговой марки Christina. Ее основательница Кристина Мирьям Зехави производит продукцию для эстетических проблем кожи.

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