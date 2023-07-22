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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Производитель полимерных материалов

Производитель полимерных материалов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Полимерные материалы широко используются в различных отраслях промышленности, таких как автомобильное производство, электроника, упаковка, медицина и др.

Полимерные материалы широко используются в различных отраслях промышленности, таких как автомобильное производство, электроника, упаковка, медицина и др. Они также являются основным материалом для производства пластмасс и синтетических волокон. Некоторые из наиболее распространенных полимеров включают полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиуретаны, полиэстеры и полиамиды. Один из самых качественных предлагаемых организаций по производству полимера – HUNTSMAN.

Компания и её ассортимент

Среди предлагаемых продуктов можно отметить:

  • полиуретановая грунтовка. Полиуретановая грунтовка обладает рядом преимуществ, которые делают ее популярной в различных областях применения. Благодаря составу она позволяет ей образовывать прочное и надежное сцепление между грунтовкой и основанием, что способствует лучшей адгезии и долговечности покрытия. Также она обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям, включая истирание, удары и царапины;
  • наливные покрытия. Они создают блестящую и прочную поверхность, которая может быть применена на различные поверхности, такие как полы, столы, стены и другие. Одним из главных преимуществ наливных покрытий является их способность создавать бесшовную поверхность без зазоров и швов;
  • напыляемый пенолиуретан. Он используется для изоляции и утепления различных поверхностей и конструкций. Напыляемый пенолиуретан широко используется в строительной отрасли для создания энергоэффективных и комфортных помещений. Он помогает снизить потребление энергии на отопление и кондиционирование, а также защищает от шума и влаги;
  • полимочевина. Она используется во многих отраслях, включая автомобильную, электротехническую, строительную, мебельную и текстильную промышленность. Она применяется для производства различных изделий, таких как покрытия, уплотнители, прокладки, обивочные материалы, подошвы обуви, ремни, рукава и многое другое;
  • связующие для спортивных и игровых покрытий. Это специальные материалы, которые используются для создания прочной и устойчивой поверхности на спортивных и игровых площадках. Они служат для связывания и закрепления основного материала покрытия, такого как резиновые или полимерные гранулы с основанием.

Это только часть всего ассортимента, и подробнее вы сможете ознакомиться на официальном сайте компании https://huntsman-nmg.com/product/polimochevina/.

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