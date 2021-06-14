Поликарбонат - виды, свойства, применение

Поликарбонат — это группа материалов, относящихся к классу синтетических полимеров. Благодаря своей бесцветной массе используется для создания гибких прозрачных изделий, которые применимы во многих сферах деятельности.

Виды

Производители предлагают два вида поликарбоната:

1. Сотовый (ячеистый).

Данный вид материала состоит из нескольких слоев пластика, соединенных ребрами жесткости, которые образуют форму сот. Из-за воздуха, находящегося внутри ячеек, сотовый поликарбонат отличается повышенными изоляционными качествами. Используется чаще всего в строительстве, в том числе при создании различных светопрозрачных конструкций, навесов, а также легких построек.

2. Монолитный поликарбонат (литой).

Имеет вид единой пластины, в которой отсутствуют внутренние пустоты. Является превосходным заменителем стекла. Пластик очень легкий, и его показатели веса в 5 раз меньше, чем у стеклянного изделия такого же размера и толщины.

Свойства

Поликарбонат относится к термопластикам, которым можно неоднократно и без потерь эксплуатационных качеств придавать любые формы посредством расплавления и будущего охлаждения. Данный пластик:

- Термоустойчив. Материал сохраняет свои рабочие качества в пределах - 50C до + 120C;

- Стойкий к механическим повреждениям;

- Светопропускаемый. Монолитный поликарбонат пропускает через себя 88-90% солнечного света, когда стекло чуть больше 92%;

- Устойчив к слабым кислотам, минеральным маслам, а также к солевым растворам;

- Трудновоспламеняемый, при этом обладает минимальным водополгощением;

Поликарбонат разрушается от длительного взаимодействия с ультрафиолетовыми лампами, прямыми солнечными лучами и под давлением высокой температуры. Также структура пластика повреждается от взаимодействия с аммиаком, метанолом, щелочью и ацетоном. Кроме того, материал обладает склонностью к гидролизу, поэтому перед переработкой ему необходима тщательная просушка.

Применение

Использование этого полимера является необходимостью во всех промышленных отраслях. Из-за своей многофункциональности из него создаются изделия для:

Медицины: оборудования и приборы, емкости для хранения медикаментов, искусственные суставы для эндопротезирования, зубные протезы и т.д.

Пищевой промышленности: посуда, а также столовые приборы.

Транспортной промышленности: дорожные знаки, линзы для светофоров и т.д.

Сферы спорта: элементы защитной экипировки для спортсменов, бортики на площадках и др.

Химической промышленности: емкости для агрессивных жидкостей.

Электроники: экраны для техники, жесткие диски, и т.д.

Сельского хозяйства: теплицы, парники и т.д.

Поликарбонат является современным заменителем силикатного стекла. Его использование в различных сферах деятельности выходит более выгодным и удобным для пользователей.