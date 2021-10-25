День рождения – это особенный день для именинника. Даже в возрасте 2-3 лет карапуз должен чувствовать, что время его появления на свет – лучшее событие для родных и близких ему людей. Чтобы отпраздновать день рождения ребенка весело и интересно, родителям стоит уделить внимание организации праздника, продумать развлекательный контент, разработать меню. Процесс непростой, поэтому подготовку, а также проведение дня рождения любимого чада лучше доверить профессионалам.

Где отметить день рождения ребенка в Гомеле? Конечно же, в детском развлекательном центре – «Йети и Дети»! Превратить праздник в незабываемое приключение помогут веселые аниматоры, увлекательная квест-программа, в которую включены:

прохождение по двухэтажным лабиринтам;

участие в конкурсах;

забавы на батутной арене;

игры в мягкой зоне.

Развлечения в день рождения

Спектр развлекательных услуг разрабатывается с учетом индивидуальных предпочтений именинников, их родителей, гостей. Отметить детский день рождения можно в виде интерпретации популярной сказки, мультипликационного фильма или забавного челленджа. Подвижные игры чередовать с танцами, поеданием сладостей на мягких, цветных диванчиках, игрой на автоматах, исполнением песен.

Обязательная часть развлекательной программы – конкурсы с отличными призами. Интеллектуальные состязания, игры на скорость, смекалку и быстроту реакции – аниматоры не позволят скучать гостям!

В центре «Йети и Дети» организаторы учли разновозрастные категории юных посетителей и создали отдельные, тематические зоны для праздника: мягкая зона для самых маленьких, с игровыми автоматами, батутная – для именинников постарше.

Празднование дня рождения ребенка обязательно сопровождается угощением гостей. На территории развлекательного центра расположено уютное кафе с детским меню. Оно разработано с учетом пожеланий главного героя торжества, его родителей.

Центр «Йети и Дети» дарит радость

При сопровождении праздника аниматорами, детям не будет скучно. Отдых превратится в запоминающееся событие.

Запечатлеть яркие моменты торжества, можно воспользовавшись услугами фотографа. Удачные кадры получатся во время игр, конкурсов, танцев, развлечений. Фотографии на фоне оборудованной в зале фотозоны украсят и дополнят праздничный альбом.

Стоимость услуг центра «Йети и Дети» соизмерима с потоком детских эмоций, их счастливыми улыбками, желанием вернуться вновь!