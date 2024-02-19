Полезные гаджеты и аксессуары: как улучшить функционал своих устройств

ента новостей

16:28
В Петербурге парламентарии передали мобильный аппарат УЗИ для медиков в зоне СВО
15:03
Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев
14:51
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака
13:53
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости с 19 по 25 февраля
13:46
Законопроект о доступности сайтов госорганов для инвалидов внесен в Госдуму
13:41
В Петербурге разработали новые правила для классных руководителей, чтобы противостоять кибербуллингу
13:39
Выставка «Художники России – Героям Отечества», приуроченная ко Дню Защитника Отечества
13:35
В Ленобласти наряд ДПС задержал пешехода с наркотиками
13:25
В Ленобласти задержали пьяного пенсионера на "Фиате"
13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
13:03
В Петербурге избили 16-летнего подростка и брызнули в лицо из перцового баллончика
12:55
На севере Петербурга на лестничной клетке обнаружили полураздетым 5-летнего мальчика
11:37
Ко Дню защитника Отечества Росгвардия исполнила мечту новгородского школьника
10:04
Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года
05:15
Торговля с Арктикой улучшилась
05:14
Путин о переговорах по Украине
01:00
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях выиграл дерби у «Динамо-ЛО»: первый сет затянулся до счёте 31:29
19:39
СКА удалось одержать волевую победу над «Торпедо», автором победной шайбы стал Максим Федотов
15:26
В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода
14:13
В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента
12:28
Полицейские раскрыли обман пенсионера из Кронштадта
12:21
На проспекте Стачек ограбили пенсионерку
12:17
Губернатор Петербурга посетил МФЦ в торговом комплексе «Гарден Сити»
09:06
Сел в тюрьму и потерял гражданство
08:31
Петербуржцы хотят продлить отдых
00:03
И петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» проиграли в 23-м туре мужской волейбольной Суперлиги – 2023/2024
15:55
На Дворцовой площади задержали нетрезвую компанию, катавшуюся на каршеринге
15:48
Музей обороны и блокады Ленинграда увеличит свою площадь в шесть раз
11:17
Процедура подтверждения биометрии будет упрощена
10:58
В Шлиссельбурге задержали подозреваемого в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Аксессуары » Полезные гаджеты и аксессуары: как улучшить функционал своих устройств

Полезные гаджеты и аксессуары: как улучшить функционал своих устройств

0
48
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Рынок предлагает огромный выбор полезных аксессуаров для смартфонов, планшетов и других гаджетов - чехлы, аккумуляторы, наушники и многое другое.

Современные смартфоны, планшеты и другие гаджеты умеют очень многое. Но даже эти многофункциональные устройства можно сделать еще лучше и функциональнее с помощью разнообразных аксессуаров. Давайте разберем самые полезные из них.

Надежная защита для ваших гаджетов

Чтобы продлить жизнь гаджетам, очень важно позаботиться об их защите от возможных повреждений.

Чехлы и бамперы из прорезиненных, силиконовых и других амортизирующих материалов надежно защитят корпус от ударов при падении. Оптимальный вариант – выбрать чехол или бампер, который точно подходит под модель вашего смартфона или планшета.

Защитные стекла и пленки эффективно защитят дисплей от царапин и сколов. Пленки удобны тем, что легко наклеиваются на экран и при этом сохраняют его чувствительность. Стекла же выдерживают большие нагрузки, но их сложнее установить без пузырьков воздуха.

Специальные сумки и рюкзаки позволят безопасно переносить ноутбуки, планшеты и другую технику. Выделяйте модели с внутренними отделениями по форме гаджетов и амортизирующей подкладкой.

Добавьте полезные функции к вашим гаджетам

С помощью разнообразных аксессуаров можно заметно расширить возможности смартфонов и планшетов.

Внешние аккумуляторы и батарейки-банки позволят значительно увеличить запас энергии ваших мобильных гаджетов. Емкость таких устройств может достигать 20000 мА·ч, что в 2-3 раза больше встроенных батарей. Главное – выбирать модели совместимые с вашими устройствами.

Карты памяти дадут дополнительное пространство для хранения фото, видео, музыки и других данных. Оптимальный вариант – карты формата microSD емкостью 128-256 Гб. Они подходят для большинства Android-смартфонов и недорогие.

С помощью различных переходников и кабелей, таких как OTG, HDMI, вы сможете подключать гаджеты к внешним устройствам: компьютерам, телевизорам, фотоаппаратам и др. Это открывает новые способы использования ваших смартфонов и планшетов.

Портативные колонки, наушники и гарнитуры позволят наслаждаться музыкой, фильмами и играми в дороге, не отвлекая окружающих. Выбирайте модели от известных брендов со звуком высокого качества.

Если вы ищете качественную и инновационную экшн-камеру, то стоит обратить внимание на insta 360 купить которую выгодно по акциям или распродажам, чтобы сэкономить. Это отличное решение для захватывающей съемки в движении.

Необычные аксессуары, которые удивят

Кроме полезных приспособлений существуют и более необычные аксессуары, которые привнесут в использование гаджетов изюминку веселья и креатива.

С помощью присосок и кронштейнов вы сможете закрепить смартфон или планшет в машине, на зеркале в ванной, на холодильнике и других поверхностях. Это открывает новые возможности использования гаджетов в быту.

Пульты и кнопки управления для селфи позволят делать снимки и записывать видео, находясь на расстоянии от смартфона. Удобно для съемок групповых фото или видеоблогов.

Умные часы и фитнес-браслеты расширяют функционал смартфонов в области здоровья и спорта. Они помогут отслеживать физическую активность, пульс, сон и многое другое.

Стильные чехлы с подсветкой, зеркалом, необычным дизайном превратят ваш гаджет в модный аксессуар. Такие чехлы станут отличным подарком для любителей всего нестандартного.

Выбирая полезные аксессуары для своих гаджетов, главное – определиться с тем, что именно вам необходимо. А выбор на современном рынке действительно огромный. Теперь ваши смартфоны и планшеты смогут стать еще более полезными помощниками в повседневной жизни.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-02-2015, 23:17
Аксессуары и чехлы для Asus Zenfone 5
10-11-2018, 00:56
Чехлы для смартфона
24-11-2023, 10:59
Как правильно выбрать аксессуары для мобильных устройств?
5-12-2022, 08:46
Петербуржцам не нужны смартфоны?
28-01-2017, 17:37
Выбираем силиконовый чехол для Apple iPhone 6
23-08-2016, 23:19
Уникальные чехлы на любой вкус и цвет

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
0
213
Вчера, 15:26
В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода
0
243
15-02-2024, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
0
266
15-02-2024, 12:22
На трассе «Нарва» в ДТП погибли две женщины
Наверх