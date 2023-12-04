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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровати, диваны, мебель » Как выбрать идеальный модульный диван: от особенностей конструкции до советов по уходу

Как выбрать идеальный модульный диван: от особенностей конструкции до советов по уходу

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
azbykamebeli.ru
Как выбрать модульный диван, чтобы не ошибиться: разбираем конструкцию, механизмы, материалы, советуем как подобрать модель по стилю и размеру, даем рекомендации по уходу.

Модульные диваны набирают все большую популярность благодаря своей универсальности и трансформируемости. Они позволяют с легкостью менять форму и размер в зависимости от нужд и возможностей. Но при выборе стоит обратить внимание на ряд важных нюансов.

Особенности конструкции

Главное преимущество модульных диванов заключается в их секционности. Как правило, такой диван состоит из отдельных модулей-секций, которые можно собирать в разных конфигурациях.

Основные механизмы трансформации модульных диванов:

  • выдвижные ящики для белья или кровати;
  • поворотные или "книжные" механизмы для увеличения сидячих мест;
  • раскладные спальные места различных видов.

При этом разные производители используют свои запатентованные системы, отличающиеся надежностью и удобством.

Материалы и комплектующие тоже могут разниться. Сиденья мягкие или жесткие, обивка - тканевая, экокожа, микрофибра. Важным элементом является наполнитель. Лучше выбрать модульный диван с натуральными наполнителями: пухом, латексом или пружинами.

Выбираем под интерьер

При выборе модульного дивана обязательно нужно учитывать особенности помещения.

Габариты и конфигурация

Стоит заранее продумать, как будет выглядеть диван в разложенном и собранном виде, какое пространство он займет.

Оттенки

Цвет и стиль модульной мебели должны гармонировать с интерьером. Многие производители предлагают модульные диваны в разных цветовых решениях и с разными вариантами обивки.

Аксессуары

К модульному дивану можно подобрать дополнительные аксессуары - подлокотники, подушки, пуфики. Это позволит сделать диван более удобным и визуально привлекательным.

В числе надежных мест покупки выделяется продажа детских гарнитуров в интернет-магазине azbykamebeli.ru с большим выбором модульных диванов из качественных материалов.

Советы по выбору качественной мебели

Чтобы выбрать по-настоящему качественный модульный диван, стоит обратить внимание на ряд нюансов:

  • Проверьте надежность каркаса и плавность работы механизмов трансформации. Качественный диван должен легко раскладываться и собираться, не издавая скрипов.
  • Оцените материалы обивки и наполнители. Желательно, чтобы обивка была из качественных, носких и приятных на ощупь тканей. А наполнители - натуральными и безопасными.
  • Обратите внимание на условия ухода и эксплуатации, гарантийный срок. Качественная мебель рассчитана на долгий срок службы.

Главное при выборе модульного дивана - учесть свои потребности и возможности. И тогда такой трансформируемый диван станет украшением интерьера и ценным помощником.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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