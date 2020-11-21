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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Что нужно знать о диванах и почему они необходимы в каждой квартире?

Что нужно знать о диванах и почему они необходимы в каждой квартире?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Невозможно представить себе спальню или гостиную без мягкой мебели.

Невозможно представить себе спальню или гостиную без мягкой мебели. Как можно удобно расположиться у телевизора, не имея удобного дивана? А что делать в тех ситуациях, когда к владельцам квартиры приезжают гости, для которых нет свободной кровати? В этом случае без наличия раскладного дивана никак не обойтись. В собранной виде он отличается компактным размером и не занимает много места.

Широкий ассортимент различных диванов представлен на этом сайте https://divan-divan.com/product/divan-benefis/. Здесь находится только качественная мебель по наиболее доступным ценам. На весь товар предоставляется гарантия.

В чем особенности мягкой мебели?

В общеизвестном смысле мягкая мебель — это диван и кресла. Но к этому типу также относится еще большее количество мебели: пуфики, кресла, мягкие уголки, кушетки и др. Обычно такая мебель располагается в гостиных, спальнях и служит для отдыха своим обладателям, а также их гостям. Мягкая мебель продается как отдельно, так и целыми комплектами.

Современные производители мебели могут предложить мягкую мебель в самых различных сочетаниях. Это может быть двухместный диван и три пуфа или трехместный диван, угловой диван, двухместный диван и один пуф, диван-кровать — вариантов сочетания мебели в комплектах большое множество. В большинстве каталогах известных фирм представлены примеры интерьеров, где присутствуют диваны очень больших размеров, состоящие из частей, которые можно использовать и по отдельным фрагментам.

При изготовлении мягкой мебели используется качественная обивка самых разнообразных расцветок, но наибольшее значение имеет механизм, позволяющий трансформировать мягкую мебель в различные положения. Главная задача этой мебели — приносить удобство и комфорт, а также эстетическое наслаждение.

Раскладные диваны

Раскладные диваны дают возможность сочетать в себе простоту и функциональность. Такая мебель отличается высоким уровнем комфорта и удобства. Благодаря своему компактному размеру, раскладной диван способен обеспечить хозяев дополнительным спальным местом для гостей. Особенно это очень удобно в тех ситуациях, когда в комнате слишком мало места.

Многие современные раскладные диваны имеют простой механизм трансформации, а также обладают дополнительными ящиками для хранения белья. Такая мебель будет уместно смотреться в любом интерьере, если правильно подобрать ее внешний вид и цвет.

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