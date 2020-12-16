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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Декор, роспись, обои » Как оригинально украсить свое жилье

Как оригинально украсить свое жилье

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Каждый из нас старается создать абсолютно уникальное пространство с необычным и красивым декором в пределах своего жилья.

Каждый из нас старается создать абсолютно уникальное пространство с необычным и красивым декором в пределах своего жилья. Чаще всего подчеркнуть дизайнерские решения и раскрыть свои предпочтения удается через картины, и речь в первую очередь не о дорогущих произведениях искусства от именитых художников. Украсить все вокруг и при этом не потратить слишком много денег есть возможность, используя печатные решения, которые производятся на холсте при помощи принтеров.

Если вы любите животных, то можно запросто выбрать из сотен фото или картинок разных форматов, определиться с размерами и заказать. Прямо сейчас с учетом характеристик специализированных современных принтеров обрабатываются полотна от 50 на 60 до 10 на 150 см. Это дает шанс не только получить оригинальную вещь для вашего дома в любимой тематике, но еще и тонко регулировать бюджет.

Кроме размера, также можно запросто выбрать, предпочтете вы натуральный холст либо же искусственный, будет он покрыт лаком после натяжки на подрамник или же нет. Последний создает необычный эффект блеска и становится дополнительным защитным слоем, продлевающим цикл жизни изделия.

Из чего выбирать

Большой плюс в том, что подобные картины животных делаются и под заказ, а не только под выбор из того, что уже есть в ассортименте. В Сети присутствует огромное количество изображений нужного формата (как реальные фото из живой природы, так и рисунки, созданные в графических редакторах, или вообще арты в фантастическом стиле). Можно отыскать любого зверя, будь то:

  • лев;
  • тигр;
  • слон;
  • медведь;
  • волк.

Вариантов множество, и даже нередко есть возможность создавать что-то абсолютно уникальное. Если вы обратились к опытным специалистам, то вам запросто смогут обработать имеющиеся исходники, совместить несколько изображений в одно или добавить необычные графические эффекты. Также сейчас конечный результат разбивается на три, четыре или пять частей, чтобы создать полиптих.

Такого рода картина состоит из нескольких модулей, висящих в определенном порядке рядом. Как правило, ее части выполнены в виде прямоугольников разной длины, что создает необычный эффект. Подобный арт-объект точно привлечет внимание любого гостя.

Заказываем у лучших

Если же переходить непосредственно к заказу, то на помощь приходит Redpandashop. Они предлагают своим клиентам товары по ценам от 1 300 до 5 000 рублей. С 2013 года ими было продано и собрано более 10 тысяч изделий, имеющих только положительные отзывы. В ассортименте присутствуют варианты самых разных форматов и тематик. Только картин с животными насчитывается около 100 видов.

Это могут быть как фото акулы, так и абстрактное изображение льва или же имитация акварельного шедевра, на котором изображены карпы, символизирующие инь и ян. В наличии имеются варианты на три и пять частей. Кроме того, компания принимает индивидуальные заказы. Сотрудники обрабатывают изображения от клиентов, печатают. Потом продукция натягивается на подрамник из натурального дерева. Печать происходит при помощи латексных чернил с качеством, которое в разы превосходит технические показатели сольвентных.

На полный цикл производства уходит не более 5 дней. Еще несколько суток понадобится на доставку по адресу. Присутствует возможность отправки «Почтой России» или же EMS. Во втором случае доступна доставка до двери. Если клиент проживает в пределах Москвы или Санкт-Петербурга, а также оплатил заказ онлайн, тогда привоз курьером предоставляется бесплатно. Также фирма часто проводит различные акции со скидками. Там можно получить 600 рублей на дальнейшие покупки, оставив честный отзыв о работе сайта на «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Картах».

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