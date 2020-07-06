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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Пора выбирать декор к Новому году

Пора выбирать декор к Новому году

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Известная поговорка гласит, готовь сани летом… То же самое можно сказать и про Новый год.

Известная поговорка гласит, готовь сани летом… То же самое можно сказать и про Новый год. Несмотря на то, что до самого главного праздника россиян еще около полугода, уже сегодня стоит задуматься, как оригинально, ярко и необычно можно оформить дом или же магазин, чтобы создать праздничную атмосферу и порадовать как детей6 так и взрослых.

Объемные световые фигуры с эффектом 3D - оригинальный, нарядный праздничный декор, которым смело можно украсить придомовую территорию, торговые центры, магазины или же городские площадки.

Купить объемные световые фигуры вы можете в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, так и оформить заказ по России. Необычное новогоднее украшение можно выбрать как из каталога компаний, которые специлизируются на производстве подобных фигурок, так и вместе с дизайнерами придумать что-то новое и оригинальное. Уже готовые светящиеся фигуры можно модернизировать: изменять их параметры, высоту и объем.

Светодиодные новогодние украшения можно использовать для оформления магазинных витрин и площадок, внутри и снаружи торговых центров, декорировать новогодние и рождественские выставки, ярмарки, распродажи. Светящиеся фигурки станут отличным украшением парков, скверов, площадей. Также новогодний декор уместен для оформления проезжих частей центральных городских магистралей, фонарей, елок.

Светящиеся фигурки станут прекрасным декором для приусадебных территорий дома, виллы или коттеджа.

Приобретая светодиодные фигурки, стоит учитывать то, где будет располагаться декоративная конструкция: на свежем воздухе или в помещении. Это влияет на выбор материала, из которого будет изготовлена фигурка.

Ассортимент светодиодных фигурок на сегодняшний день включает:

  • световые арки;
  • разнообразных сказочныех персонажей;
  • сказочные кареты или сани;
  • фигуры различных животных;
  • любые другие изделия.

Обращаясь в специализированные компании, которые занимаются производством и установкой светодиодных светящихся фигурок, вы можете быть уверены в том, что команда профессионалов поможет вам воплотить любые даже смелые идеи в реальность.

Фгурка может быть любой сложности, любого размера и габаритов. Светодиодные 3D украшения могут быть оснащены различным количеством лампочек, самых разных цветов и оттенков, также фигурки можно оснастить дополнительными аксессуарами на вкус клиента.

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