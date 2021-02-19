Простому человеку сложно взять кредит в банке по паспорту в короткий срок без предъявления дополнительного пакета документов. Конкуренцию крупным банкам в этом вопросе составляют микрофинансовые организации – легкий и быстрый способ оформить займ на карту онлайн в Манифактура.

Переполненность рынка микрофинансовых организаций (МФО) пугает. Предлагают выдать заем в самое кратчайшее время, из документов спросив только паспорт. Каждая из них предоставляет различные условия с разными процентами, комиссиями за услуги, страховками. Взять заем без риска мошенничества тоже не просто. Как правило, чем слаще предлагаемые условия, тем тяжелее последствия.

В сети Интерент множество сайтов, которые помогут с выбором микрофинансовой организации. Информация постоянно проверяется и всегда актуальна. В связи с частым изменением закона о микрофинансовых организациях реестр их меняется. Отметки об исключении из реестра проставляются, если таковые имеются. Отзывы об организациях написаны реальными людьми и являются правдивыми. Для каждой организации отведена целая страница (карточка).

Модераторы сайтов в режиме реального времени обрабатывают всю поступающую информацию, для избежания накрутки рейтинга или во избежание испортить репутацию. Мы постарались максимально облегчить поиск займа на карту онлайн. В любое время суток можно отправить заявку-анкету в выбранную микрофинансовую организацию. Рассмотрение заявки составляет не более 20 минут. И что важно, после одобрения, денежные средства отправляются любым удобным способом, будь то карта, кошелек или перевод.

Список востребованных МФО

- Манифактура;

- Езаем;

- Манимен;

- Займер;

- Кредитный доктор;

- Конга;

- Вивус;

- СМС Финанс.

Некоторые факты, которые следует учитывать

- Даже если это и МФО, никаких скрытых комиссий быть не должно. Оформление заявки, ведение счета, отправка денежных средств, это все делается бесплатно. Комиссия берется исключительно банком, за переводы.

- Если заем нужен при плохой кредитной истории, нужно знать что большую сумму вам никто не одобрит. Организация просчитывает все риски, чтобы обезопасить себя. Но если показать себя добросовестным и платежеспособным клиентом, сумма может увеличиться.

- Для МФО поручительство или залог не нужны. Но, предоставляя первое или второе, есть возможность увеличить сумму, особенно если кредитная история подпорчена.

- Некоторые организации имеют на своем ресурсе кредитный калькулятор. Можно приблизительно рассчитать сумму, переплату по займу, срок.

- Поскольку заем берется не в банке, а в микрофинансовой организации, процент по нему конечно будет выше. Учитывая риски, организация предоставляет денежные средства в короткие сроки и без дополнительных документов.

Необходимо знать, что при первом обращении сумма одобренного займа не будет превышать 10000 рублей.