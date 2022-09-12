Если вам срочно понадобились деньги, чтобы погасить кредитные обязательства по предыдущему договору, лучше не откладывать это в долгий ящик, иначе проблемы будут накапливаться как снежный ком. В результате вам придется общаться с недружественными коллекторскими службами. В результате это негативно отразится на вашем кредитном рейтинге.

В такой ситуации лучшим выходом будет обратиться в банк или другую кредитную организацию с просьбой о перекредитовании. В данном случае предполагается оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Однако заявки такого рода подлежат особенно тщательному анализу. Рассмотрение вашего обращения может растянуться надолго. Это представляет собой определенные сложности, когда средства вам нужны в срочном порядке.

В таких условиях более рациональным будет задействовать другие микрофинансовые структуры. Одним из наиболее популярных видов перекредитования является рефинансирование под залог автомобиля.

Благодаря приобретенной сумме у вас появится возможность пролонгировать период выполнения обязательств по кредиту, снизить ставку регулярного платежа. Кроме того, существует услуга объединения всех имеющихся у вас кредитов в один общий, формируя, таким образом, единый план погашения кредитного долга. Если вас интересует рефинансирование под залог автомобиля, обращайтесь в проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую банковскую организацию с положительной репутацией. Она должна предложить вам выгодные условия сотрудничества.

Чаще всего финансовые учреждения соглашаются на выдачу кредитных средств под обеспечение, только если они оставляют за собой право удерживать автомобиль в течение всего периода кредитования. Тем не менее все чаще стали появляться организации, готовые предоставить заем под гарантию техпаспорта на автомобиль. Такие условия очень выгодны, так как вы приобретаете необходимые денежные средства и в то же время имеете возможность свободно пользоваться своим транспортным средством. Чтобы оформить такой договор займа, необходимо предоставить определенный пакет документов, который включает паспорт заявителя, техпаспорт на автомобиль и документ, подтверждающий постановку машины на учет. Иногда могут потребовать и водительское удостоверение, паспорт для выезда за границу или свидетельство пенсионного страхования.

Итак, благодаря чему рефинансирование под залог автомобиля все-таки является одним из самых выгодных и распространенных вариантов решения определенных материальных затруднений? Если смотреть на картину в целом, то кредитование под залог авто имеет более низкую процентную ставку по сумме тела долга и начисленным процентам, а также простейший набор запрашиваемых документов.