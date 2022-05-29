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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Займы, микрозаймы » Почему отказывают в получении займа под залог ПТС?

Почему отказывают в получении займа под залог ПТС?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
bistrodengi.ru
Почему отказывают в получении займа под залог ПТС?

Некоторые заемщики получают отказ при подаче заявок на кредит под залог авто. Почему так происходит? Здесь все зависит от того, куда вы обращаетесь. Это может быть банк или МФО. Микрофинансовые компании редко выдают займы под залог машины и в основном этим занимаются банки. Но есть и такие компании, как, например, «Быстроденьги», которые с легкостью одобряют заявки под залог машин. Узнайте, по каким причинам могут отказать из статьи.

Главная причина отказа в банке?

Для банка важно, чтобы клиент был платежеспособный. Если вы оставляете заявку под залог авто, у вас все равно проверят уровень дохода и могут запросить справку с работы. Если придется по займу отдавать свыше 50% в счет долга, в выдаче кредита откажут даже под залог машины.

Почему отказывают в МФО?

В МФО лояльно относятся к заемщикам и выдают кредит даже тем, у кого испорчена кредитная история. Никаких поручителей привлекать к сделке не нужно. Достаточно иметь при себе ПТС, права и паспорт. Но иногда МФО отказывают по той причине, что владелец слишком много хочет за авто и требует оценить его дороже рыночной цены. Другая причина отказа — неправильно заполненная анкета. Именно по этим причинам могут отказать в МФО.

Если планируете оперативно получить кредит под залог авто, обращайтесь в «Быстроденьги». Оперативно рассмотрим заявку и выдадим деньги в день обращения. Нам не нужны никакие справки о ваших доходах и кредитная история не сыграет никакой ключевой роли в принятии решения. Не хотите, чтобы вам отказали в оформлении заявки, тогда сформируйте предложение на нашем сайте.

Преимущества получения займа в «Быстроденьги»

  • Оперативное рассмотрение заявки.
  • Привлекательная процентная ставка под залог машины.
  • Выдаем кредиты наличными, на карту или электронный кошелек.
  • Оценка транспортного средства до 95% от рыночной цены.
  • Машиной можно будет продолжать пользоваться и не придется отправлять на стоянку.

Почему стоит выбирать МФО?

  • Быстро рассматриваем заявки.
  • Возможность получить деньги под минимальный процент.
  • Требуется минимум документов для оформления.
  • Ставка по процентам 7,34% в сутки.
  • Деньги можно получить без залога и поручительства.

Звоните в нашу компанию, чтобы получить деньги уже сегодня. Не нужно заемщику ждать ответа менеджера, потому что мы оперативно рассматриваем заявки и даем ответы почти сразу. Узнать размер переплаты заранее вы также можете на сайте с помощью кредитного калькулятора. Свяжитесь со специалистом компании, чтобы оформить кредит и получить деньги уже сегодня.

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